Sondaż: 57 proc. Polaków preferuje zakupy online

Zakupy online preferuje 57 proc. Polaków; 21 proc. ankietowanych dokonuje ich częściej niż raz w tygodniu – wynika z opublikowanych w środę wyników badania. Co piąty badany doświadczył oszustwa w internecie - dodano.

W środę opublikowano wyniki badania "Bolączki Polaków podczas zakupów online". Pokazuje ono, że 57 proc. respondentów preferuje zakupy online, a 21 proc. ankietowanych dokonuje ich częściej niż raz w tygodniu.

"Badanie ujawnia także niepokojące dane - aż 19 proc. respondentów padło ofiarą oszustwa w Internecie. Z kolei 13 proc. spośród ankietowanych, którzy wolą zakupy w sklepach stacjonarnych, ma obawy związane z podawaniem danych w sieci ze względów bezpieczeństwa" - napisano w komunikacie prasowym.

Z badania wynika, że kluczowymi czynnikami przemawiającymi na korzyść sklepów internetowych w porównaniu z tradycyjnymi są: wygoda (wskazuje na nią 51 proc. respondentów robiących zakupy online), oszczędność czasu (46 proc. ), możliwość porównania oferty w różnych sklepach (41 proc.) oraz szersza oferta produktowa (39 proc. ). Wśród najczęściej wymienianych kategorii produktów kupowanych online są: odzież, obuwie i akcesoria (61 proc.), elektronika (47 proc.) oraz książki, filmy, płyty (34 proc.).

Badanie pokazało, że większość Polaków wybiera oferty polskich e-sklepów - 52 proc. badanych kupuje tylko lokalnie. Natomiast 13 proc. decyduje się na zakupy jedynie w sklepach europejskich, a 36 proc. korzysta z ofert z całego świata. Wśród najczęściej wymienianych przez kupujących w sklepach zagranicznych powodów, dla których decydują się oni na zakupy poza Polską są: niższa cena (63 proc.), bogatsza oferta produktowa (52 proc.) oraz dostępność produktów, których nie ma w Polsce (41 proc.). Z kolei wśród najczęściej wskazywanych powodów niekorzystania ze sklepów zagranicznych są: długi czas dostawy (48 proc.) oraz strach przed oszustwem (32 proc.).

"Niezależnie od wieku, zarówno młodzi, jak i starsi, deklarują, że najprzyjemniejszym momentem związanym z kupowaniem w sieci jest etap rozpakowywania przesyłki. Odpowiedź tę wskazało 62 proc. respondentów" - wskazano.

Dla osób biorących udział w badaniu satysfakcjonujące jest także samo przeglądanie ofert (61 proc.) i korzystanie z kodu promocyjnego (42 proc.). Z jakimi trudnościami mierzą się fani e-zakupów? Najczęstsze wyzwania wskazywane przez respondentów dotyczyły m.in. braku szczegółowych opisów produktów na stronie sklepu (51 proc.), problemów ze znalezieniem artykułów odpowiadających ich oczekiwaniom (34 proc.), opisami artykułów w niezrozumiałym języku (20 proc.) oraz dostawy (18 proc.).

Uczestnicy badania zwracali też uwagę na najczęstsze bolączki związane z płaceniem za zakupy. Aż 29 proc. spośród respondentów, którzy mieli problemy z procesem zapłaty online wskazało brak zaufanych metod płatności jako jedną z podstawowych barier powstrzymujących ich przed nabywanie produktów w internecie. Blisko połowę z nich (47 proc.) do zakupów w sieci zniechęca z kolei możliwość skorzystania tylko z jednej dostępnej formy płatności, a 41 proc. skarży się na skomplikowany proces zapłaty, który wymaga przejścia przez wiele okienek i podstron.

"Co piąty badany doświadczył oszustwa w Internecie. Wiązało się to z nieotrzymaniem zakupionego towaru lub usługi (68 proc.) lub otrzymaniem innego przedmiotu o niższej wartości (15 proc.). Zaledwie 4 proc. badanych padło ofiarą wyłudzenia danych osobowych lub dostępowych do konta. Konsumenci, którzy spotkali się z nadużyciem podczas zakupów online, w pierwszej kolejności zgłaszali sprawę sprzedawcy (38 proc.) lub na policję (31 proc.)" - napisano w komunikacie prasowym.

Badanie "Bolączki Polaków podczas zakupów online" zostało przeprowadzone na zlecenie PayPal przez ARC Rynek i Opinia w maju 2021 roku na grupie 1044 respondentów w Polsce.

