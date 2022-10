Sondaż dla "SE": Czego Polacy oczekują od rządu?

84 proc. badanych Polaków uważa, że rząd powinien przedłużyć zerowy VAT na żywność na przyszły rok, a 37 proc. - że podnieść świadczenia 500 plus na co najmniej 700 zł - tak wynika z Badań Pollster dla "Super Expressu", opublikowanych w weekendowym wydaniu gazety.

Kiedy Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" zapytał Polaków, czy zapowiadane dopłaty do ogrzewania i prądu zrekompensują ich podwyżki, 78 proc. respondentów odpowiedziało negatywnie. Pozytywnych odpowiedzi udzieliło 14 proc. respondentów; 8 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

"Według mnie Polacy sądzą, że będzie jeszcze gorzej, niż jest. W codziennym myśleniu nie uruchamia się przewidywalnych kosztów, tylko zakłada jeszcze gorszy scenariusz. Zresztą negatywnych zapowiedzi dostarczają nam media i politycy opozycji" - komentuje, cytowany w weekendowym "SE", socjolog Henryk Domański.

Zadano też pytanie czy rząd powinien podnieść świadczenia 500 plus do co najmniej 700 zł? "Tak" odpowiedziało 37 proc. ankietowanych, "nie" wskazało 51 proc. respondentów, a 12 proc. stwierdziło, że "trudno powiedzieć".

Z kolei na pytanie, jakie świadczenia powinni dostać seniorzy w przyszłym roku, oprócz waloryzacji emerytur, 37 proc. badanych odpowiedziało, że 13. i 14. emeryturę; 22 proc. wskazało na dwie waloryzacje emerytury; 18 proc. - na tylko podstawową waloryzację, a 13 proc. nie ma na ten temat zdania.

Na pytanie czy rząd powinien przedłużyć zerowy VAT na żywność na przyszły rok, pozytywnej odpowiedzi udzieliło 84 proc. badanych Polaków; "nie" wskazało 6 proc., a "trudno powiedzieć" - 10 proc.

Sondaże wykonał Instytut Badań Pollster w dniach 21-22 września 2022 r. na reprezentatywnej próbie 1014 dorosłych Polaków.

