Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej": Bronimy mięsa jak niepodległości

58 proc. badanych uważa, że Polacy powinni dla zdrowia nie zmieniać nawyków żywieniowych. Zaledwie 1,6 proc. ankietowanych uważa natomiast, że powinniśmy zrezygnować z jedzenia mięsa, a niespełna 35 proc. jest zdania, że Polacy powinni jego ilość ograniczyć - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolitej" opublikowano sondaż IBRiS, w którym zapytano ankietowanych, czy Polacy powinni dla zdrowia zrezygnować z jedzenia mięsa, jeść go mniej, czy nie zmieniać nawyków. "Polacy nie chcą, by ktoś z zewnątrz wpływał na ich decyzje związane z jedzeniem" - czytamy w dzienniku.

"Z sondażu IBRiS dla +Rzeczpospolitej+ wynika, że zaledwie 1,6 proc. ankietowanych uważa, że Polacy powinni dla zdrowia zrezygnować z jedzenia mięsa. Niespełna 35 proc. jest zdania, że powinni jego ilość ograniczyć. Z kolei 58 proc. - to największy odsetek odpowiedzi - jest za tym, by nie zmieniać nawyków żywieniowych. Za zwiększeniem spożycia mięsa opowiedziało się prawie 4 proc. ankietowanych" - podaje dziennik.

Według gazety ankietowani odpowiedzieli tak, "bo nie chcą, by zaglądano im do talerza". "A to, co i kiedy jedzą, powinno być ich wyborem" - zauważa "Rz".

"Tymczasem od kilku tygodni jedzenie mięsa stało się tematem politycznym. Ma to związek z decyzją Unii Europejskiej związanej z możliwością dodawania do żywności proszku ze zmielonych świerszczy. Takiego przymusu jednak, wbrew temu, co się słyszy, nie ma. Informacja o dodaniu takiego składnika znajdzie się na opakowaniu" - przypomina dziennik.

"Dlatego za tym, by nie zmieniać nawyków żywieniowych (nawet jeśli byłoby to korzystne dla ich zdrowia), opowiedzieli się głównie ci, którzy wiedzę o świecie czerpią z TVP (72 proc.) i TVP Info (82 proc.). Za tym, by jeść mięso w dotychczasowej ilości, opowiadają się też wyborcy Zjednoczonej Prawicy (84 proc.). Wyborców opozycji, którzy wskazali na tę odpowiedź, jest niemal o połowę mniej" - dodaje gazeta.

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wykonano w dniach 3-4 marca, metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl