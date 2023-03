Sondaż Ipsos: blisko połowa Polaków źle ocenia działania rządu w sprawie cen energii i jej dostępności

47 proc. badanych wskazało, że rząd niewłaściwie zadbał o przygotowania do sezonu grzewczego, a kolejne 49 proc. obawia się, że nie będziemy należycie przygotowani do kolejnego sezonu - wynika z badania Ipsos opublikowanego we czwartkowym "SE".

"Super Express" opublikował te wyniki we czwartkowym wydaniu. To dane z raportu "Polska po zimie. Marzec 2023" organizacji More in Common Polska. Wynika z nich, że 47 proc. Polaków źle ocenia działania rządu w sprawie cen energii i jej dostępności. "Dobrze" działania te oceniło 31 proc. badanych, 20 proc. odpowiedziało "ani dobrze, ani źle", a 2 proc. nie ma zdania.

Z badania wynika również, że blisko połowa Polaków (49 proc.) musiała w zimę obniżyć temperaturę w mieszkaniu, a 34 proc. nie dogrzewało mieszkań.

