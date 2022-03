Sondaż "SE": Zamroźcie ceny w sklepach na czas wojny

Przez agresję Rosji na Ukrainę możemy się spodziewać wzrostu cen żywności. 80 proc. badanych chce, aby rząd zamroził ceny w sklepach na czas trwania wojny – wynika z sondażu przeprowadzonego dla "Super Expressu".

"Ceny produktów spożywczych w ostatnim czasie drastycznie wzrosły i nic nie zapowiada, by to się zmieniło. Polacy apelują więc do rządu, by podjął działania i zamroził ceny w sklepach na czas trwania wojny. Za takim rozwiązaniem jest znacząca większość Polaków, bo aż 80 proc. badanych" - czytamy w "SE".

80 proc. respondentów sondażu przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu" odpowiedziało tak na pytanie, czy rząd powinien zamrozić ceny na czas wojny. 20 proc. badanych nie zgadza się z tą propozycją.

Sondaż przeprowadził Instytut Badań Pollster 2-3 marca 2022 r. na próbie 1041 dorosłych Polaków. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł ok. 3 proc.

