Sondaż: większość Polaków sprzeciwia się dalszemu importowi ukraińskiego zboża bez cła

Większość Polaków sprzeciwia się nieograniczonemu napływowi ukraińskiego zboża - wynika z opublikowanego we wtorek sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Przeciw kontynuowaniu importu bez cła produktów rolnych z Ukrainy było 60,4 proc. respondentów, za jego utrzymaniem - 33,8 proc.

W sondażu IBRiS opublikowanym we wtorkowej "Rzeczpospolitej" respondenci zostali zapytani o to, czy produkty rolne z Ukrainy powinny być nadal importowane bez cła, aby wspomóc gospodarkę tego kraju. "Aż 60,4 proc. badanych odpowiedziało, że nie chce, aby do Polski było nadal importowane bez cła ukraińskie zboże. Za utrzymaniem importu jest 33,8 proc. respondentów, nie ma na ten temat zdania 5,8 proc. pytanych" - czytamy w dzienniku.

"W większym stopniu za ochroną polskiego rynku rolnego przed produktami z Ukrainy są zwolennicy opozycji - 65 proc., niż Zjednoczonej Prawicy - 46 proc. Poważną grupę stanowią też niezdecydowani - aż 62 proc. Za takim rozwiązaniem optują głównie mężczyźni, a także mieszkańcy wsi (po 64 proc. wskazań) oraz małych miast (67 proc.). Najczęściej są to osoby, które mają wykształcenie średnie maturalne - 70 proc., osoby o niskich zarobkach, czyli do 999 zł netto - 100 proc. wskazań" - podała gazeta.

Jak przypomniał dziennik, znaczące spadki cen zbóż wywołały protesty rolników. "Winą za to obarczają niekontrolowany napływ na nasz rynek zboża z Ukrainy po wybuchu wojny w tym kraju. Ukraińskie zboże bez przeszkód miało przejeżdżać tranzytem przez Polskę w drodze do krajów trzecich. Okazuje się jednak, że część ziarna została w naszym kraju" - podkreśliła "Rz".

"Według wstępnych danych ministerstwa rolnictwa import pszenicy do Polski wyniósł w zeszłym roku blisko 952 tys. ton, czyli o 56 proc. więcej niż w 2021 r. Ponad połowa pochodziła z Ukrainy. Z kolei kukurydzy wyniósł ponad 2 mln ton w 2022 r., czyli o blisko 900 proc. więcej niż w 2021 r. (91 proc. stanowiło ziarno ukraińskie)" - dodała gazeta.

