Sony wykupi od inwestorów akcje swojego holdingu finansowego

Konglomerat Sony planuje całkowicie sprywatyzować Sony Financial Holdings – swój biznes usług finansowych, który dotychczas działał na giełdzie. Korporacja przeznaczyła na wykup udziałów 3,72 mld USD – podała we wtorek agencja Reutera.

Sony zaproponowało wykup udziałów po cenie ok. 24,2 USD każda, czyli o ok. 26 proc. wyższej od ich wartości giełdowej z poniedziałkowego zamknięcia. W tej chwili konglomerat posiada 65 proc. akcji.

Pełna kontrola nad Sony Financial Holdings ma umocnić pozycję japońskiej firmy w branży technologii finansowych i pozwolić na konkurencję z liderami rynku takimi jak Alibaba Group Holding czy Apple. Ruch wpisuje się także w obecną strategię stabilizacji źródeł przychodu, prowadzoną przez dyrektora generalnego Kenichiro Yoshidę - wskazał Reuter.

Biznes finansowy Sony w zakończonym w marcu roku fiskalnym wypracował ok. 15 proc. zysku całej grupy Sony. Spółka oferuje usługi bankowe, ubezpieczenia, karty kredytowe i zarządza firmami opieki pielęgniarskiej. Pod koniec ubiegłego roku warta była łącznie 14,5 biliona jenów (ok. 135,5 mld USD) i zatrudniała 11 tys. osób.

Wcześniej we wtorek o planie prywatyzacji oddziału Sony poinformował dziennik "Nikkei". Zapoczątkowało to wykup akcji Sony Financial i podwyżkę wartości udziałów o ok. 17 proc., zanim zatrzymano dalsze wymiany. Samo Sony zyskało ok. 3,3 proc.