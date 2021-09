Sopot: 21 projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2022

21 projektów wybrali do realizacji mieszkańcy Sopotu w ramach 11. edycji budżetu obywatelskiego. W głosowaniu wzięło udział ponad 5 tys. osób. Na realizację zwycięskich pomysłów miasto przeznaczy 4 mln zł.

Wyniki tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego ogłoszono w czwartek podczas konferencji prasowej.

"Mieszkańcy wybrali do realizacji przede wszystkim tzw. projekty miękkie, związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem czy ekologią. To bardzo cieszy. Gratuluję zwycięzcom"- powiedział w czasie briefingu prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Do sopockiego budżetu partycypacyjnego na 2022 r. zgłoszono 265 projektów. Pozytywną weryfikację przeszły 163 pomysły. Zostały one poddane pod głosowanie. Niektóre były bardzo podobne, więc po ich połączeniu na kartach do głosowania znalazły się 144 projekty, w tym 64 ogólnomiejskie i 80 lokalnych.

Do realizacji wybrano 21 pomysłów. "W głosowaniu wzięło udział ponad 16 proc. mieszkańców. Łącznie oddano ponad 5 tys. głosów" - poinformowała Katarzyna Alesionek z Urzędu Miasta Sopotu. Wyjaśniła, ze była to druga najwyższa frekwencja w historii sopockiego BO.

Wśród najbardziej popularnych projektów znalazły się te zgłoszone przez Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Oprócz tego nie zabrakło także przedsięwzięć związanych z rekreacją czy z rewitalizacją niektórych obszarów.

Wśród przyjętych do realizacji zadań ogólnomiejskich jest m.in. zakup za 300 tys. zł nowej karetki dla ratowników sopockiego WOPR. Projekt zdobył 2479 głosów.

Planowane jest też utworzenie ambulatorium chirurgicznego przy przychodni lekarskiej na ulicy Chrobrego (1 mln zł), zakup łodzi ratowniczej dla WOPR (500 tys. zł) czy zakup domków dla jeży (10 tys. zł). Wykonane zostaną również badania USG piersi wśród mieszkanek Sopotu w wieku 45-49 lat i po 70. roku życia. W ramach projektu przebadanych zostanie 170-200 kobiet.

"Aby wykorzystać wszystkie środki przeznaczone na projekty ogólnomiejskie, 155 tys. zł zostanie przekazane na zlecenie koncepcji budowy kładki rowerowej nad torami przy wiadukcie na al. Niepodległości na wysokości Kamiennego Potoku. Projekt budowy kładki został złożony w tegorocznej edycji BO i był bardzo bliski wygrania" - wyjaśniła Alesionek.

W ramach projektów lokalnych w Sopocie Dolnym pojawią się nowe ogólnodostępne miejsca do siedzenia na plaży. W żłobku "Puchatek" w dzielnicy Wyścigi powstanie winda, a przy pętli trolejbusowej instalacja z roślin pochłaniających zanieczyszczenia.

W Sopocie Górnym kontynuowana będzie rewitalizacja terenu wokół Morskiego Oka. Na ten cel przeznaczonych zostanie 115 tys. zł. Przy ul. 23 Marca 91 A/B powstanie oświetlony plac zabaw z alejkami, ławkami, zielenią i z fontanną. Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 300 tys. zł.

Dzięki głosom mieszkańców przeprowadzony zostanie także remont toru dla rolkarzy w parku Północnym i remont boiska wielofunkcyjnego między ul. Cieszyńskiego 10 i strzeżonym parkingiem samochodowym.

W każdym z czterech okręgów konsultacyjnych pojawi się defibrylator AED, prowadzone będą też szkolenia z pierwszej pomocy.

Na realizację zwycięskich projektów miasto przeznaczy łącznie 4 mln zł - 2 mln na zadania ogólnomiejskie i 2 mln na inicjatywy lokalne.

Sopot był pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się oddać część swoich funduszy do dyspozycji mieszkańców. Kurort wprowadził budżet partycypacyjny w 2011 r., choć nie obyło się to bez oporów ówczesnych władz. Pomysł przeforsowała nieformalna grupa mieszkańców skupiona w Sopockiej Inicjatywie Rozwojowej, która przy okazji wyborów samorządowych w 2010 r. przekonała do tej idei świeżo wybranych radnych, a ci przegłosowali odpowiednie uchwały.

