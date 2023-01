SOS Wioski Dziecięce stworzyły Dom dla dzieci i rodzin z pieczy zastępczej z Ukrainy. Dotychczas zaaklimatyzowało się w nim już 27 osób – są to dwie dwunastoosobowe rodziny zastępcze oraz Mama SOS z dwójką dzieci. Docelowo w lubelskim domu zamieszka 41 osób - przekazano w informacji prasowej.

Jak poinformowano, od wybuchu wojny w Ukrainie, poza uruchomieniem w Lublinie Domu dla dzieci i rodzin z pieczy zastępczej z Ukrainy, w którym zamieszkało 27 osób, Stowarzyszenie zorganizowało relokację i wsparcie dla 250 osób z pieczy zastępczej. Obecnie w SOS Wioskach Dziecięcych pod stałą opieką znajdują się 134 osoby z Ukrainy - w tym 101 dzieci z pieczy zastępczej. Dodatkowo przekazano, że organizacja na bieżąco zapewnia wsparcie rodzinom rozproszonym po całym kraju - liczba beneficjentów sięga 1500 osób z rodzin zastępczych i tymczasowych.

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z października 2022 r., co najmniej 2145 dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej przebywa obecnie w Polsce. "Do największych wyzwań wciąż można zaliczyć zapewnienie im bezpieczeństwa psychicznego i materialnego" - zaznaczono.

"Traumatyczna ucieczka przed wojną i brak specjalistycznej pomocy tuż po przyjeździe do obcego kraju - tak wyglądała rzeczywistość wielu ukraińskich dzieci z pieczy zastępczej, które po wojnie trafiły do Polski. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce stworzyło dla nich przestrzeń, w której mogą czuć się bezpiecznie. Dom dla dzieci i rodzin z pieczy zastępczej z Ukrainy mieści się w kamienicy w centrum Lublina. Żeby mogły wprowadzić się do niego pierwsze rodziny, konieczne było przekształcenie budynku biurowego w mieszkalny" - napisano w komunikacie.

"Miejsc w domu jest łącznie 41, czyli wciąż mamy 14 wolnych miejsc. Jesteśmy otwarci na potrzeby rodzin zastępczych czy domów dziecka. Jesteśmy też w kontakcie z lokalnymi instytucjami, więc jeśli pojawiają się rodziny, które potrzebują nowego domu, jesteśmy w gotowości. Łącznie Dom dla dzieci i rodzin z pieczy zastępczej z Ukrainy zamieszkuje 27 osób - 5 osób dorosłych i 22 dzieci" - powiedział cytowany dyrektor programu SOS Wiosek Dziecięcych Lublin Adam Jaszczuk.

Stowarzyszenie wspiera ukraińskie dzieci także długoterminowo. Oprócz przyjęcia dzieci i rodzin do naszych programów, w tym właśnie do Domu dla dzieci i rodzin w Lublinie, budowana jest także sieć Centrów Specjalistycznych SOS, które będą wspierać polskie i ukraińskie dzieci w obszarze wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego czy rehabilitacyjnego.

"Pierwsze takie centrum rozpoczyna właśnie działalność w Laskach pod Warszawą. W planach na 2023 rok jest otwarcie kolejnych Centrów SOS w Siedlcach, Biłgoraju oraz w Koszalinie" - przekazano.

SOS Wioski Dziecięce od początku wojny zapewniają wielowymiarowe wsparcie dla ofiar, prowadząc przy tym bieżące działania krajowe na rzecz dzieci opuszczonych, osieroconych, w trudnej sytuacji życiowej. Aby umożliwić dalszy rozwój koordynowanych programów, można przekazać 1,5 proc. podatku. Nr KRS: 0000 056 901.

