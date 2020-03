Sosnowiec apeluje o szybkie rozpoczęcie budowy Kolei Metropolitalnej

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe uzyskała pozwolenie na budowę dodatkowych torów dla Kolei Metropolitalnej na odcinku Będzin-Katowice - przekazał w poniedziałek prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Zaapelował o szybkie rozpoczęcie realizacji tej inwestycji.

Kolej Metropolitalna to jeden z głównych projektów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) - działającego od 2018 r. związku 41 samorządów, którego jednym z ustawowych zadań jest transport publiczny.

Budowa pod kątem tego przedsięwzięcia dodatkowych torów dla kolejowego ruchu aglomeracyjnego to postulat m.in. miast Zagłębia Dąbrowskiego: Sosnowca, Będzina i Dąbrowy Górniczej. Ich mieszkańcy codziennie stoją w długich korkach na ekspresowej trzypasmowej trasie S86 Sosnowiec-Katowice. To jedna z najbardziej obciążonych dróg w kraju - codziennie pokonuje ją ponad 110 tys. samochodów. Uruchomienie Kolei Metropolitalnej na wydzielonym torowisku pozwoliłoby na jej odkorkowanie.

"Jak udało nam się dowiedzieć, od paru dni mamy ważne pozwolenie na budowę dodatkowych torów na trasie Będzin - Katowice w ramach Kolei Metropolitalnej. Nie mówimy o wyburzeniach, bo te tereny od wielu lat są przygotowane na tego typu inwestycję. Mówimy wyłącznie o dobudowaniu lokalnego korytarza dla przewozów Kolei Metropolitalnej" - mówił na poniedziałkowej spotkaniu prasowym Chęciński.

"Wiele mówiło się o braku środków, o przesuwaniu środków - dzisiaj możemy już zaapelować o to, aby w ramach etapizacji w momencie, w którym już mamy pozwolenie na budowę, przystąpić w końcu do realizacji Kolei Metropolitalnej Będzin-Katowice" - zaapelował.

"Tu nie trzeba nic wyburzać, przeprowadzać rzeczy, które nie będą popularne dla mieszkańców. Wręcz przeciwnie - tutaj możemy odkorkować Metropolię, możemy powiedzieć naszym mieszkańcom: korzystajcie z komunikacji kolejowej, a nie tylko samochodowej, bo ona jest już niewydolna" - podkreślił prezydent Sosnowca.

Jak zaznaczył, kolej jest wielką szansą dla transportu w regionie, szczególnie kiedy będzie ona szybka i skuteczna. "Dzisiaj apelujemy o to, gdy mamy pozwolenie na budowę, aby przystąpić do realizacji; mamy prawdopodobnie jeszcze środki w ramach funduszy europejskich. Można by już w ramach pierwszego etapu tej inwestycji przystąpić do działań" - ocenił.

PKP PLK prowadzą prace przygotowawcze do tej inwestycji w ramach obszernego przedsięwzięcia pn. "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice". Pierwotnie miało być ono w całości realizowane w perspektywie finansowej 2014-2020.

Cały ten projekt miał, dzięki zwiększeniu przepustowości między Będzinem a Tychami, umożliwić tworzenie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii faktycznej Kolei Metropolitalnej - z wydzielonymi torowiskami. Ze względu na brak wystarczającego finansowania z unijnego instrumentu Connecting Europe Facility, PLK poinformowały jednak w 2017 r. o odłożeniu realizacji kluczowej części inwestycji na kolejne lata (teraz powstaje dokumentacja dla większości prac, fizycznie wykonane zostaną tylko w części).

Przetargi na wykonanie dokumentacji dla inwestycji (m.in. przygotowanie projektów budowlanych i pozyskanie niezbędnych pozwoleń) PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły w grudniu 2015 r. Poszczególne odcinki od Będzina do Katowic Piotrowic od wiosny 2016 r. projektowało pięciu wykonawców (łączna wartość zamówień to ok. 42,1 mln zł).

Zgodnie z dokumentacją zamówioną pod kątem zwiększenia przepustowości linii dla Kolei Metropolitalnej założono m.in. zaprojektowanie zmiany układu dwutorowego na czterotorowy na odcinku Będzin - Sosnowiec Główny, zmianę układu dwutorowego na pięciotorowy na odcinku Sosnowiec Gł. - Szopienice Płd, a także zmianę układu dwutorowego na czterotorowy od Katowic Szopienic Płd. do Katowic Ligoty. Przewidziano też budowę nowych peronów i przystanków.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia dysponuje już wykonaną przez ekspertów Politechniki Śląskiej czterowariantową koncepcją Kolei Metropolitalnej. W lutym br. GZM ogłosiła przetarg na "Wstępne Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej".