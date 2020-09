Sosnowiec czeka na przekazanie działek przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń

Na przekazanie szeregu działek należących dotąd do Spółki Restrukturyzacji Kopalń oczekują władze samorządowe Sosnowca. To zarówno grunty po zlikwidowanej kopalni Kazimierz-Juliusz, jak i inne tereny rozsiane na terenie miasta.

Jak podał we wtorkowej informacji prasowej sosnowiecki magistrat, ogółem porozumienie z SRK w tej sprawie, będące zwieńczeniem długich i trudnych negocjacji, obejmuje łącznie ok. 9 ha gruntów. Według miasta najważniejsze z nich, to teren po głównej siedzibie kopalni Kazimierz-Juliusz przy ul. Ogrodowej wraz z wieżą wyciągową i drogami dojazdowymi.

"W sumie miasto stanie się właścicielem blisko 3 ha w Kazimierzu Górniczym. To oznacza, że część budynków po kopalni Kazimierz-Juliusz przejdzie w zarząd miasta. Porozumienie dotyczy także ponad 6 hektarów terenów rozsianych po całym Sosnowcu" - napisano we wtorkowej informacji Sosnowca.

"+To głównie działki w pasie drogowym oraz chodniki i zieleńce+" - uściślił cytowany w komunikacie wiceprezydent miasta Jeremiasz Świerzawski".

Informację władz Sosnowca w zakresie 3 ha działek po kopalni Kazimierz-Juliusz, m.in. z dawną wieżą wyciągową oraz budynkami maszyny czy warsztatów, a także kolejnych gruntów w Sosnowcu z chodnikami czy tzw. pasami drogowymi - potwierdził we wtorek PAP rzecznik SRK Wojciech Jaros.

"Jest decyzja zarządu w tym zakresie; jeszcze musi być decyzja rady nadzorczej zatwierdzona przez organ właścicielski, czyli ministerstwo" - zastrzegł Jaros. Jak podkreślił, dotąd spółka i samorząd nie porozumiały się w zakresie części pozostałych działek po kopalni.

Miasto przyznało, że negocjacje obejmowały również tereny, które SRK chce sprzedać w drodze przetargu. "+Zależy nam również na działkach komercyjnych, dlatego poprosiliśmy SRK o przygotowanie oferty sprzedaży terenów specjalnie dla miasta+" - zasygnalizował cytowany Świerzawski.

"Nadal uważamy, że te grunty powinniśmy otrzymać bezpłatnie. Zależy nam na ich zagospodarowaniu w sposób przez nas zaplanowany, dlatego będziemy czynić starania, aby je przejąć, a gdy będzie trzeba, także kupić" - zadeklarował wiceprezydent Sosnowca.

Podczas poniedziałkowego spotkania prasowego prezydent miasta Arkadiusz Chęciński sygnalizował, że działkę za obiektami pokopalnianymi w dzielnicy Kazimierz Górniczy miasto chciałoby pozyskać pod kątem przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej.

Ostatnią tonę węgla w kopalni Kazimierz-Juliusz wydobyto na powierzchnię 29 maja 2015 r. Decyzję o likwidacji kopalni poprzedziły w 2014 r. liczne protesty górników; podziemny protest w obronie zakładu odbił się echem w całym kraju.

Aby ożywić tę część miasta samorząd powołał zespół roboczy i uruchomił program rewitalizacji dzielnicy. Wśród wypracowanych rozwiązań znalazły się m.in.: budowa ogrodu jordanowskiego, termomodernizacja budynku szkolnego i budowa boiska przy tamtejszym zespole szkół, a także remonty ulic.

Aby zachować pamięć o historii Kazimierza Górniczego, w oparciu o infrastrukturę likwidowanej kopalni miałoby powstać miejsce pamięci poświęcone górnictwu Zagłębia Dąbrowskiego.