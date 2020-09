Sosnowiec: Do końca roku – 7 km nowych dróg rowerowych

Ok. 7 km nowych dróg rowerowych odda do końca roku do użytku samorząd Sosnowca. Miasto zapowiada też dużą imprezę rowerową – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego, a także wydanie poradnika rowerowego.

O szczegółach inwestycji rowerowych i innych przedsięwzięć związanych z tym środkiem transportu sosnowieccy samorządowcy mówili podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Jak przypomniał prezydent miasta Arkadiusz Chęciński, ostatnio trwają inwestycje m.in. w centrum miasta, np. od kilku tygodni trwa budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Teatralnej oraz Mierosławskiego.

"Jesteśmy na kolejnym etapie spinania dróg rowerowych w naszym mieście. W tej chwili kończymy dwie drogi rowerowe: jedna, przy ul. Kościelnej, to ważny fragment, który zepnie drogę rowerową prowadzącą od osiedla Naftowa, przez kładkę, z centrum Sosnowca i Parkiem Harcerskim" - wskazał Chęciński.

"W tej chwili przy ul. Kościelnej kończą się dwie drogi rowerowe - wzdłuż ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zegadłowicza. Pierwsza prowadzi do Parku Harcerskiego, z którego już wkrótce będzie można przejechać wzdłuż Bulwaru Czarnej Przemszy do centrum miasta. Druga połączy ul. Kościelną przez Zegadłowicza z ulicą Ostrogórską i dalej z 1 Maja" - uściśli.

Zgodnie z informacjami miasta nowa droga rowerowa wzdłuż ul. Kościelnej zostanie poprowadzona po przeciwnej stronie dawnego Instytutu Medycyny Pracy. Za skrzyżowaniem z ul. Zegadłowicza będzie przebiegała po stronie Mediateki i dalej obok szkoły - do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza, gdzie na potrzeby rowerzystów zostanie przebudowana sygnalizacja świetlna.

Wzdłuż ul. Sienkiewicza w najbliższych miesiącach powstać ma kolejna droga rowerowa, która połączy się z przejściem podziemnym przy pawilonach, noszących potoczną nazwę "Plastry miodu".

"Oprócz odcinka wzdłuż ul. Kościelnej za kilka tygodni będzie też gotowa 4-kilometrowa droga rowerowa wzdłuż ul. Braci Mieroszewskich i 11 Listopada, czyli od Dąbrowy Górniczej do dzielnicy Niwka. Powstanie też łącznik ul. Piłsudskiego i 3 Maja oraz fragment od ronda Zagłębia Dąbrowskiego wzdłuż Małachowskiego do ul. Żurawiej. Do końca roku w mieście powstanie ok. 7 km dróg rowerowych" - podsumował Chęciński.

Poinformował też, że miasto przygotowuje informator zawierający zbiór uniwersalnych zasad poruszania się na rowerze. Wydanych ma zostać 3 tys. egzemplarzy - pierwsze 2 tys. mają być dostępne podczas Zagłębiowskiej Masy Krytycznej, która odbędzie się w najbliższą niedzielę.

"To wydarzenie będzie inne, niż do tej pory: rowerzyści będą startowali spod dworca głównego, lecz nie będą poruszali się w zwartej grupie: dowolną trasą przejadą samodzielnie do kompleksu rekreacyjnego nad zalewem Pogoria w Dąbrowie Górniczej" - zapowiedział pełnomocnik ds. infrastruktury rowerowej w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych Rafał Siciński.

Sugerowana trasa przejazdu będzie wiodła drogami rowerowymi wzdłuż ulic: 3 Maja, Żeromskiego, Orlą, Będzińską do granicy z Będzinem, dalej ul. Małobądzką i od będzińskiego Zamku, wzdłuż Czarnej Przemszy do Parku Zielona - i dalej nad Pogorię. Uczestnicy - prócz informatora - mogą liczyć m.in. na gadżety od sponsorów.

W poniedziałek, niezależnie od informacji samorządowców z Sosnowca, również władze Tychów przekazały swe plany związane z infrastrukturą rowerową. To miasto podpisało ostatnio umowę na przebudowę dziewięciu ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 4,5 km. Prace będą kosztowały ok. 3 mln zł, z czego 84 proc. pokryje dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.