Sosnowiec dofinansuje inwestycje mieszkańców w gromadzenie deszczówki

Inwestycje mieszkańców związane z gromadzeniem wody deszczowej np. pod kątem podlewania zieleni będzie pilotażowo dofinansowywał w przyszłym roku samorząd Sosnowca. Na projekt pod nazwą „Podlej deszczem” miasto przeznaczy do 100 tys. zł.

Jak poinformował na wtorkowym spotkaniu prasowym wiceprezydent Sosnowca Michał Zastrzeżyński, wzorem innych samorządów, np. Wrocławia, miasto to zdecydowało o dofinansowaniu działań zmierzających do zatrzymania wód deszczowych w miejscu ich gromadzenia się.

"Projekt pilotażowy będzie realizowany w przyszłym roku od 2 stycznia do 30 listopada. Przewidywany budżet to 100 tys. zł. Wielkość dofinansowania to nie więcej, niż 80 proc. kosztów realizacji inwestycji, a kwotowo nie więcej, niż 4 tys. zł" - podał Zastrzeżyński.

W przypadku "Podlej deszczem" sosnowiecki samorząd zapewnia, że jest otwarty na inwencję mieszkańców: nie ogranicza charakteru inwestycji związanych z gromadzeniem wody deszczowej, dopuszczając różne instalacje: od zbiorników gromadzących wodę z dachów, po tzw. ogródki deszczowe na balkonach.

Sosnowiec dotuje już m.in. inwestycje mieszkańców w wymianę starych pieców. We wtorek wiceprezydent przekazał, że przy tym wsparciu, w tym roku wymieniono w Sosnowcu 720 kotłów zasilanych paliwem stałym. Zaznaczył, że w 2020 r. i 2021 r. miasto dopuści dotacje do 80 proc. wartości takiej inwestycji - do 8 tys. zł. Nabór będzie prowadzony od początku przyszłego roku. Miasto przewiduje łącznie na ten cel 1,9 mln zł.

Zastrzeżyński przypomniał, że dotacje dotyczą inwestycji realizowanych jedynie po podpisaniu umowy dotacyjnej.

We wtorek wiceprezydent przekazał, że we współpracy z radnymi miasto wystosowało apel do urzędu marszałkowskiego o zakazanie stosowania paliw stałych dla indywidualnego ogrzewania. Wiceprezydent wyjaśnił, że celem apelu jest ograniczenie niskiej emisji; wyraził też nadzieję, że będzie on też inspiracją dla podobnych apeli innych gmin regionu.

Zastrzeżyński uściślił, że Sosnowiec postuluje wprowadzenie takiego zakazu od 1 września 2022 r., jednocześnie proponując szereg wyjątków i okresów przejściowych. Jednym z zastrzeżeń, gdy zakaz miałby być obowiązywać, miałby być brak możliwości podpięcia do sieci gazowej lub ciepłowniczej.

W ostatnich dniach przedstawiciele samorządu woj. śląskiego sygnalizowali, że pracują nad zmianą uchwały antysmogowej tego regionu.