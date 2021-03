Sosnowiec: Druga część naprawy trasy uszkodzonej przy wymianie torów tramwajowych

Drugą część prac przy naprawie przelotowej ul. Piłsudskiego w Sosnowcu, której jezdnie zostały uszkodzone podczas wymiany leżącego między nimi torowiska, rozpoczyna spółka Tramwaje Śląskie. W 2019 r. TŚ wykonały prace na jednej jezdni, teraz przeprowadzą naprawę drugiej.

Dwujezdniowa ul. Piłsudskiego to główne połączenie drogowe centrum Sosnowca z ekspresową trasą S86 prowadzącą do Katowic i będącą początkiem kluczowego połączenia regionu w kierunku Łodzi i Warszawy. Między jezdniami ul. Piłsudskiego wiedzie torowisko linii nr 21 oraz 26 kursujących z dąbrowskiej Huty Katowice i Mysłowic do pętli w sosnowieckiej dzielnicy Milowice.

Wartą 20,6 mln zł umowę na roboty dotyczące torowiska wzdłuż ul. Piłsudskiego spółka Tramwaje Śląskie podpisała jesienią 2017 r. Zakładała ona przebudowę do końca 2018 r. ok. 1,3 km torowiska między jezdniami tej trasy (2,6 km toru pojedynczego) od wiaduktu nad trasą S86 do skrzyżowania z ul. Sobieskiego (przy wiadukcie głównej linii kolejowej). Wykonawcą było konsorcjum firm NDI i Balzola.

Jak poinformował w poniedziałek sosnowiecki magistrat, we wtorek rozpoczną się prace związane z remontem ul. Piłsudskiego na pasie w kierunku centrum miasta. "Prace są następstwem uszkodzenia nawierzchni drogi, do którego doszło w czasie wymiany torowiska pomiędzy jezdniami" - zaznaczył rzecznik urzędu miasta Rafał Łysy.

Jak przypomniał, w 2019 r. zakończył się wart 1,7 mln zł remont nitki prowadzącej od centrum Sosnowca w stronę Milowic. W ub. roku TŚ przeprowadziły przetarg na drugi etap prac, którego koszt oszacowano na 2,1 mln zł. Wykonawcą szacowanego na trzy miesiące remontu, który pochłonie ostatecznie 965 tys. zł, zostało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Katowic.

Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni drogi i krawężników na liczącym ok. 1,5 km odcinku jezdni od wiaduktu nad trasą S86 do skrzyżowania z ul. Sobieskiego i Kilińskiego. Pierwsze roboty będą polegały na wymianie zewnętrznych krawężników i stabilizacji podłoża drogi. Z tego powodu ruch na odcinku od ul. Kresowej do ronda im. Władysława Bartoszewskiego będzie odbywał się lewym pasem.

Potem roboty będą stopniowo przenoszone na inne części ul. Piłsudskiego. "Tam, gdzie podbudowa kamienna utraciła swoją nośność i występują spękania, firma zajmie się też jej wymianą. Wszystkie studnie, zasuwy, wpusty uliczne znajdujące się w jezdni trzeba będzie wyregulować" - zapowiedział rzecznik urzędu miasta.

Tramwaje Śląskie w ostatnich latach - przy zaangażowaniu władz Sosnowca - prowadzą liczne prace przy tamtejszych torowiskach tramwajowych. Jesienią ub. roku zaczęła się zakontraktowana wiosną budowa liczącego ok. 4 km przedłużenia linii nr 15 na osiedlu Zagórze.

W listopadzie ub. roku TŚ podpisały umowę na modernizację 500-metrowego torowiska wzdłuż ul. Małachowskiego w centrum miasta, który wzorem już przebudowanej części tej ulicy, ma zmienić się w miejski deptak. Trwa przetarg na wykonawcę modernizacji łącznie ok. 3 km linii wzdłuż ul. 1 Maja i Andersa (w listopadzie ub. roku unieważniono tam wybór wykonawcy). TŚ planują też w tym roku ogłosić przetarg na prace wzdłuż ul. Wojska Polskiego.

Inwestycje na sieci tramwajowej w Sosnowcu (w tym projekt dot. ul. Piłsudskiego z lat 2017-18) są elementami projektu modernizacji i rozbudowy infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), przygotowanego pod kątem środków unijnych na lata 2014-2020 przez spółkę Tramwaje Śląskie.

Projekt oszacowano początkowo na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych netto (ok. 1,088 mld zł brutto; przy ok. 562 mln zł unijnego dofinansowania). Zakładał on do niedawna: remonty ok. 100 km torowisk, budowę ponad 20 km nowych linii (z wykorzystania tego dofinansowania pod kątem budowy nowej linii wycofały się Katowice) oraz zakup 45 tramwajów; ostatecznie będzie ich 50.