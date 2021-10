Sosnowiec: Od czwartku zmiany na ul. Mieroszewskich w związku z budową nowej linii tramwajowej

W czwartek wykonawca nowej linii tramwajowej w Sosnowcu zmieni organizację ruchu na ul. Braci Mieroszewskich, łączącej południowej i wschodnie dzielnice miasta z Dąbrową Górniczą. Po zbudowaniu tunelu pod jedną jezdnią, ruch zostanie przeniesiony na nowy obiekt, by rozpocząć budowę drugiego tunelu.

Chodzi o budowę pierwszej od 39 lat nowej linii tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Licząca blisko 4 km trasa będzie przedłużeniem obecnej linii nr 15 na osiedlu Zagórze w Sosnowcu.

Dotychczasowa trasa do sosnowieckiego Zagórza była ostatnią nową linią tramwajowej w aglomeracji, oddaną do użytku 28 października 1982 r. Zakończona jest pętlą przed ul. Braci Mieroszewskich, przez co tramwaj nie obsługuje dużej części rozległego osiedla. Ówczesne plany zakładały kontynuację inwestycji, jednak nie zostały zrealizowane.

Umowę na tę inwestycję podpisano wiosną ub. roku. Konsorcjum firm Eurovia Polska, KZN Rail i Nowak Mosty ma ją wykonać w ciągu 33 miesięcy. Wartość umowy to prawie 109 mln zł brutto. Przedsięwzięcie jest ujęte w wartym ponad 1 mld zł unijnym projekcie modernizacji infrastruktury tramwajowej w centralnej części woj. śląskiego.

Nowa, blisko czterokilometrowa linia pobiegnie od dotychczasowej pętli tramwajowej, poprzez dwupoziomowe skrzyżowanie (tunel) z przelotową ul. Braci Mieroszewskich. Następnie przetnie al. Wolności i ul. ks. Blachnickiego, a dalej pobiegnie wzdłuż ul. Białostockiej, aby później skręcić w prawo i biegnąc obok al. Paderewskiego, dotrzeć do ul. Rydza-Śmigłego. Pętla planowana jest na rondzie Jana Pawła II.

Poza przebudową i rozbudową układu torowego i infrastruktury przystankowej, inwestycja ma objąć rozbudowę układu drogowego fragmentu ul. Braci Mieroszewskich (wraz z dojazdem do centrum handlowego) dla stworzenia centrum przesiadkowego w rejonie projektowanego tunelu pod tą ulicą dla torów tramwajowych.

Jak przekazał w poniedziałek rzecznik Tramwajów Śląskich Andrzej Zowada, ukończono już pierwszy element kluczowej części inwestycji - tunel pod wschodnią jezdnią ul. Braci Mieroszewskich. W czwartek nastąpi tam zmiana organizacji ruchu, po której rozpocznie się budowa drugiej połowy przyszłego tunelu. Zmiana jest też konieczna do rozpoczęcia przebudowy sąsiadującej z zachodnią jezdnią arterii starej pętli tramwajowej (została ona zamknięta 2 października).

"Tuż za przystankiem Zagórze pętla, czyli ostatnim przystankiem na tej linii, zabudowany został rozjazd tymczasowy, dzięki któremu przy wyłączonej pętli możemy obsługiwać tę trasę wagonami dwukierunkowymi. Do Zagórza jeździ teraz tylko linia nr 35, a linia nr 15 od Katowic kierowana jest do przystanku Pogoń Akademiki" - zaznaczył Zowada.

Jak dodał, prace na zachodniej jezdni ul. Braci Mieroszewskich, wraz z budową drugiej części tunelu, planowane są do połowy przyszłego roku, stąd kolejnej, ostatniej już zmiany organizacji ruchu w tej okolicy można spodziewać się w przyszłoroczne wakacje.

Roboty trwają też na innych odcinkach inwestycji. Wzdłuż ul. Rydza Śmigłego i al. Paderewskiego prowadzone są prace torowe - podsypywanie tłucznia pod nowe podkłady oraz budowa nowego układu trakcji. Wzdłuż ul. Rydza Śmigłego powstaje również nowe oświetlenie. Rozpoczęły się też prace w rejonie ronda Jana Pawła II - na razie poza pasem drogowym.

Generalna przebudowa ronda Jana Pawła II będzie polegała na prawie dwukrotnym zwiększeniu jego obecnej średnicy, aby ułożyć wewnątrz nową pętlę tramwajową. Zasadnicze roboty drogowo-torowe rozpoczną się w przyszłym roku.

Nowy odcinek sieci w Sosnowcu jest jedną z większych części projektu modernizacji i rozbudowy infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), przygotowanego przez Tramwaje Śląskie pod kątem środków unijnych na lata 2014-2020. Projekt oszacowano pierwotnie na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych netto (1,088 mld zł brutto; przy ok. 562 mln zł dotacji).

