Sosnowiec: Od piątku podwójne kursy autobusów na najbardziej uczęszczanych trasach

Od piątku Sosnowiec wprowadza podwójne kursy autobusów na niektórych liniach. Oznacza to, że na wybranych trasach o tej samej godzinie z przystanku odjeżdżać będą dwa autobusy zamiast jednego. Zmiana ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom dojazd i powrót z pracy

Zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami, wprowadzonymi w celu opanowania epidemii koronawirusa, autobusem może obecnie podróżować o połowę mniej pasażerów, niż jest miejsc siedzących. Wielu osobom taka regulacja utrudniła dojazd i powrót z pracy.

Jak podał w czwartek wieczorem Urząd Miasta w Sosnowcu, podwójne autobusy pojawią się na niektórych sosnowieckich trasach w piątek od pierwszych porannych kursów. W największym stopniu zmiany dotyczą linii 160S, która obsługuje trasę Sosnowiec Urząd Miejski - Bobrek Inwestycyjna Pętla II - czyli miejsca, gdzie zlokalizowana jest największa strefa przemysłowa w Sosnowcu.

Dodatkowe pojazdy PKM Sosnowiec wyruszą również do obsługi linii 18, która dowozi pracowników do huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej, czyli dawnej Huty Katowice - łącznie przewidziano siedem dodatkowych kursów. Linia startuje z Katowic-Zawodzia, przez Mysłowice, Sosnowiec, prowadząc do huty w Dąbrowie Górniczej. Pierwszym obsługiwanym w Sosnowcu przystankiem autobusu jadącego z Katowic jest Sosnowiec Modrzejów Rynek.

"Dzięki wsparciu PKM-u Sosnowiec oraz współpracy Zarządu Transportu Metropolitalnego udało nam się szybko zareagować na zgłaszane przez pasażerów sygnały dotyczące dużych problemów z dojazdem do pracy" - skomentował w czwartek prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Jak poinformował, na prośbę pasażerów zmieniony będzie także tabor na dwóch innych liniach: 160 i 260. "Tam krótkie autobusy zostaną zastąpione przez przegubowe, co pozwoli na zabranie większej liczby osób" - wyjaśnił Chęciński, dziękując za wsparcie także przewoźnikowi - PKM Sosnowiec, który z powodu epidemii koronawirusa boryka się obecnie z mniejszą liczbą kierowców.