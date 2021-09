Sosnowiec ogłosił przetarg na przebudowę ul. Małachowskiego

Przetarg na przebudowę niespełna 500-metrowego odcinka ul. Małachowskiego w ścisłym centrum Sosnowca w miejski deptak ogłosił samorząd tego miasta. W ostatnich miesiącach w tym miejscu wymieniano torowisko tramwajowe.

To kolejny przykład współpracy przy inwestycjach miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz działającej na terenie GZM samorządowej spółki Tramwaje Śląskie. Od kilku lat coraz częściej miasta i tramwajarze uzgadniają wykonanie kompleksowych prac, a następnie wspólnie wybierają wykonawcę i zamawiają prace, łącząc środki.

W tym wypadku jednak roboty w części tramwajowej i drogowej nie są prowadzone w jednym czasie, a po sobie - w oddzielnych kontraktach. Umowę na część tramwajową podpisano w listopadzie ub. roku. Wartość tramwajowej inwestycji sięgnęła 6,2 mln zł netto (7,6 mln zł brutto), a wykonawcą była spółka Silesia Invest. Prace ruszyły w lutym br., z planowanym terminem wykonania do końca września br.

Tramwajowa inwestycja stała się kontynuacją przebudowy wykonanej w poprzednim unijnym projekcie inwestycyjnym Tramwajów Śląskich, kiedy zmodernizowano fragment ul. Małachowskiego od ronda Zagłębia Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Mościckiego.

Sosnowiecki samorząd zapowiadał w poprzednich miesiącach, że przebuduje skwery i architekturę w rejonie ul. Małachowskiego, a także fragmenty krzyżujących się z nią handlowych ulic Kościelnej i Targowej. Aby jednak nie utrudniać sytuacji przedsiębiorców prowadzących przy ul. Małachowskiego np. ogródki gastronomiczne obiecano, że prace w miejskim zakresie inwestycji ruszą po sezonie. Jak wynika z czwartkowej informacji miasta, ruszył przetarg na zmianę wyglądu tej części ulicy.

"Wykonawca będzie miał siedem miesięcy od dnia podpisania umowy na przeprowadzenie remontu. Mamy nadzieję, że uda nam się zakończyć wszystkie roboty przed rozłożeniem ogródków gastronomicznych w przyszłym sezonie. Kwotę, za jaką zostanie zrealizowana część miasta, powinniśmy poznać w październiku" - powiedział cytowany w informacji wiceprezydent Sosnowca Jeremiasz Świerzawski.

Na deptaku znajdzie się m.in. blisko 60 nowych drzew - klony polne, lipy drobnolistne i graby pospolite. Nowością w Sosnowcu będzie zieleń wertykalna, czyli zielone ściany, które staną w rejonie pomiędzy ul. Targową, a 3 Maja. Planowane są nasadzenia ok. 3,5 tys. krzewów takich, jak cis pośredni, kostrzewa Gautiera, rozplenica japońska, imperata cylindryczna oraz hakonechloa smukła.

Po remoncie na ul. Małachowskiego będzie obowiązywała strefa zamieszkania: piesi będą mieli pierwszeństwo przed pojazdami. "Nie możemy zupełnie zamknąć ruchu na tej ulice ze względu na dojazd mieszkańców do wewnętrznych placów, ale ruch pojazdów będzie bardzo mocno ograniczony" - wyjaśnił Świerzawski.

Na krótkim fragmencie, od skrzyżowania z ul. Mościckiego do wjazdu prowadzącego do parkingu podziemnego i budynków mieszkalnych, droga ma być dwukierunkowa. Dalej, do skrzyżowania z ulicą Targową, droga ma być wyłączona z ruchu, poza dojazdami mieszkańców do wewnętrznych placów. Ostatni fragment, między Targową a 3 Maja, również ma być dwukierunkowy.

Inwestycja spółki TŚ na ul. Małachowskiego była kolejną przy torowiskach tramwajowych w Sosnowcu. We wrześniu ub. roku zaczęła się budowa liczącego ok. 4 km przedłużenia linii nr 15 na osiedlu Zagórze. Trwa procedura odbiorowa dla modernizacji torowiska wzdłuż ul. Będzińskiej, a inne modernizacje trwają wzdłuż ul. gen. Andersa i 1 Maja. Na początku września ruszył duży przetarg na przebudowę i rozbudowę odcinków torowisk wzdłuż ul. Wojska Polskiego.

Przewidziane do odnowienia lub budowy odcinki sieci tramwajowej w Sosnowcu są jedną z większych części projektu modernizacji i rozbudowy infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), przygotowanego pod kątem środków unijnych na lata 2014-2020 przez spółkę Tramwaje Śląskie.

Oszacowany początkowo na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych netto (ok. 1,088 mld zł brutto; przy ok. 562 mln zł unijnego dofinansowania) unijny projekt zakłada, prócz realizacji dwóch nowych odcinków (4 km w Sosnowcu i 600 m w Katowicach), remonty ok. 100 km torowisk, zakup 55 tramwajów, a także zakup specjalistycznych pojazdów.

