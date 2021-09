Sosnowiec pozyskał ponad 24 mln zł na budowę blisko 300 mieszkań

Samorząd Sosnowca pozyskał ponad 24 mln zł bezzwrotnej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na budowę blisko 300 mieszkań - poinformował w piątek Urząd Miasta. Łączny koszt planowanej inwestycji, która ma być gotowa do połowy 2023 roku, to ok. 100 mln zł.

Budowa mieszkań, które powstaną przy ul. Naftowej - w pasie od kładki pomiędzy ulicami Naftową i Teatralną a przejazdem kolejowym - rozpocznie się jeszcze w tym roku.

"W sumie będzie prawie 290 mieszkań w 12 sześciokondygnacyjnych budynkach. Inwestycja jest wspólnym projektem miasta oraz firmy TBS Dombud z Będzina. Nigdy w historii samorządu po 1989 roku nie budowano w Sosnowcu tylu mieszkań, które będą w zarządzie miasta" - poinformował prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Teren inwestycji obejmuje 22 tys. metrów kwadratowych. Przyszłych najemców będzie wskazywało miasto - mieszkania będą przeznaczone dla osób i rodzin średniozamożnych. Obecnie trwają prace nad kryteriami i zasadami, na jakich będzie można ubiegać się o mieszkania. Jednym z warunków będzie nieposiadanie innej nieruchomości w mieście.

"O lokale będą mogły ubiegać się osoby, które w tej chwili mieszkają w zasobach komunalnych i nie mają zaległości w płatnościach za lokal" - wyjaśnia wiceprezydent Sosnowca Michał Zastrzeżyński.

Wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego pozwoli na określenie niższych stawek czynszów niż na wolnym rynku. Mieszkania będą przygotowane niemal pod klucz. Nabór będzie prowadzony przez miasto.

Projekt obejmuje również budowę 133 miejsc parkingowych w podziemnym garażu, 40 kolejnych w garażach wolnostojących oraz dalszych 174 miejsc parkingowych. Powstanie też osiedlowy plac zabaw. Wszystkie budynki powinny być gotowe do połowy 2023 roku.

