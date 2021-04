Sosnowiec: Przebudowa linii tramwajowej wzdłuż ul. 1 Maja i Andersa - do lutego 2023 r.

Do lutego 2023 r. zmodernizowana powinna zostać licząca ok. 3 km linia tramwajowa wzdłuż ul. 1 Maja i Andersa w Sosnowcu. Koordynujące przedsięwzięcie Tramwaje Śląskie podpisały w umowę na wykonanie prac. To jeden z większych projektów dot. istniejących linii tramwajowych w regionie.

Będą to też kolejne już prace przy torowiskach tramwajowych w Sosnowcu. We wrześniu ub. roku zaczęła się zamówiona wiosną br. budowa liczącego ok. 4 km przedłużenia linii nr 15 na osiedlu Zagórze. W listopadzie tramwajowa spółka podpisała umowę na remont i rozbudowę torowiska wzdłuż ul. Małachowskiego, a w tym roku zamierza ogłosić przetarg na prace wzdłuż ul. Wojska Polskiego.

W przetargu na prace wzdłuż ul. 1 Maja i Andersa TŚ dostały dziesięć ofert w przedziale 34,6-44,9 mln zł brutto, przy budżecie 28,1 mln zł. Ponieważ mimo wyższych kwot większość ofert zmieściła się w kosztorysie inwestorskim spółki, Tramwaje zwiększyły budżet zamówienia i pod koniec października ub. roku wybrały wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę: spółkę Tor-Krak.

Następnie w listopadzie zamawiający unieważnił wybór - ze względu na zarzuty wniesione w odwołaniu przez innego oferenta. Na początku marca br. nastąpił ponowny wybór najkorzystniejszej oferty; ponownie wybrana została oferta spółki Tor-Krak. Jak poinformował w środę rzecznik TŚ Andrzej Zowada, tego dnia z tym wykonawcą podpisano umowę.

Zamówione prace mają objąć całą infrastrukturę linii tramwajowej wzdłuż sosnowieckich ulic 1 Maja i Andersa. Wymienionych zostanie 6 km pojedynczych torów i przebudowanych 14 peronów przystankowych. Pojawią się nowe słupy z trakcją elektryczną. Odnowione zostaną przejazdy drogowe prowadzące do indywidualnych domów i osiedli. Uzupełniony zostanie system dróg rowerowych.

Linia przebiega pasem wydzielonym z jezdni, co oznacza, że wykorzystana zostanie klasyczna technologia układania torowiska na podkładach. "W pracach modernizacyjnych stosujemy nowoczesne rozwiązania, wykorzystujemy podkłady strunobetonowe ze sprężystym mocowaniem szyn" - powiedział cytowany przez Zowadę prezes Tramwajów Śląskich Bolesław Knapik.

"Nie stosujemy już przestrzeni dylatacyjnych, lecz montujemy urządzenia wyrównawcze, dzięki czemu zyskujemy komfort jazdy bez względu na temperaturę powietrza. Stosujemy także ogrzewane zwrotnice i system smarownic. Wszystko to ma za zadanie obniżyć hałas emitowany przez jadące tramwaje i zwiększyć komfort podróży, ale również mieszkania w pobliżu linii tramwajowej" - dodał Knapik.

Prace prowadzone będą przy utrzymanym ruchu tramwajowym po jednym torze z systemem mijankowym. Wykonawca, prowadzący obecnie też w regionie prace w Rudzie Śląskiej na ul. Goduli oraz na pograniczu Zabrza i Gliwic, ma na ich realizację 22 miesiące, licząc od środy.

Przewidziane do odnowienia lub budowy odcinki sieci tramwajowej w Sosnowcu są jedną z większych części projektu modernizacji i rozbudowy infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), przygotowanego pod kątem środków unijnych na lata 2014-2020 przez spółkę Tramwaje Śląskie. Projekt oszacowano początkowo na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych netto (ok. 1,088 mld zł brutto; przy ok. 562 mln zł unijnego dofinansowania).

Cały projekt zakładał do ub. roku: remonty ok. 100 km torowisk, budowę ponad 20 km nowych linii (z wykorzystania tego dofinansowania pod kątem budowy nowej linii wycofały się Katowice) oraz zakup 45 tramwajów (ostatecznie będzie ich 50).

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach).

TŚ należą do 12 miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponad 47 proc. udziałów mają Katowice, ponad 11,5 proc. - Sosnowiec, przeszło 9,5 proc. - Bytom, a po ponad 8 proc. - Chorzów i Zabrze. Pozostałymi udziałowcami są: Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl