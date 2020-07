Sosnowiec: przebudowa placu przed dworcem – do lata 2021 roku

W ciągu trzynastu miesięcy powinien zostać przebudowany plac przed dworcem kolejowym w Sosnowcu. W piątek władze miasta podpisały wartą 8 mln zł brutto umowę na przebudowę placu pełniącego dotąd funkcję parkingową, a także na budowę w pobliżu nowego parkingu.

"Sosnowiec to młode miasto, które nigdy nie miało rynku. Dlatego przebudowę tego placu potocznie nazywamy: budową nowego rynku w Sosnowcu, bo mamy nadzieję, że to miejsce będzie takim centrum spotkań naszych mieszkańców - właśnie nowym rynkiem, na który każdy, niezależnie, w jakiej dzielnicy mieszka, będzie miał ochotę przyjechać lub przyjść" - mówił prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

To zakończenie trzeciej już próby pozyskania wykonawcy tej inwestycji. Do pierwszego, ubiegłorocznego przetargu nikt się nie zgłosił. Potem wyłoniona z wolnej ręki ukraińska firma poinformowała, że ze względu na pandemię koronawirusa nie jest w stanie zrealizować kontraktu. Miasto ogłosiło więc kolejny przetarg - z wydłużonym z 10 do 13 miesięcy czasem realizacji inwestycji.

W tym postępowaniu oferty otwarto na początku maja. W budżecie 8,6 mln zł brutto zmieściła się jedna z ośmiu ofert. Złożyła ją firma AGC Bytom, z którą w piątek zawarto umowę. W regionie wykonawca ten ukończył akurat rewitalizację zabytkowej wieży ciśnień w Będzinie Grodźcu, wraz z nowym urządzeniem jej otoczenia.

Prace projektowe pod kątem nowej reprezentacyjnej przestrzeni przed sosnowieckim dworcem wykonano w 2018 r. Umowa z katowicką pracownią Amaya Architekci była następstwem wygranego przez nią w 2017 r. konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy tej części śródmieścia.

Cały teren przed sosnowieckim dworcem kolejowym jest przecięty ważną miejską arterią, ul. 3 Maja. Miasto - przy wsparciu środków unijnych - wyremontowało w ostatnich latach tę ulicę na odcinku ponad 4 km. Równolegle skorzystało z pomocy katowickiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w organizacji konkursu na nowy kształt głównej reprezentacyjnej przestrzeni.

Zwycięska praca zakładała m.in. wygospodarowanie po zachodniej stronie ul. 3 Maja, przed dworcem kolejowym, nowego placu, roboczo nazwanego Placem Metropolii, przy którym mógłby stanąć nowy budynek (obecnie znajduje się tam przede wszystkim parking; po przebudowie plac miałby pełnić wyłącznie funkcję publiczną).

Amaya Architekci proponowali też częściowe przykrycie obniżonej części Placu Stulecia (nazywanego popularnie Patelnią), po wschodniej stronie ul. 3 Maja, w którym mieści się pasaż handlowy i skąd prowadzi obszerne przejście podziemne do dworca i na drugą stronę linii kolejowej. Przykrycie Patelni miałoby pozwolić m.in. na wygospodarowanie na poziomie gruntu nowego placu, mogącego służyć np. jako miejsce pod stragany, scenę czy lodowisko.

Ze względu m.in. na koszty realizacji zakres umowy z pracownią objął jedynie strefę bliższą dworcowi: mieszczącą się między dawnym domem handlowym "Sezam" z jednej strony oraz kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa z drugiej strony - do osi ulicy 3 Maja. Ta część projektu została też istotnie zmodyfikowana.

W związku m.in. z miejskim planem adaptacji do zmian klimatu, w ostatecznym projekcie zwiększono ilość roślin, przewidując np. dodatkowych kilkadziesiąt drzew czy zielone zadaszenia konstrukcji wejść do pasażu podziemnego i nowego budynku gastronomicznego. Uwzględniono wiele przejść między zielenią, z małą architekturą i siedziskami.

W południowej części placu zaplanowano szklany pawilon - budynek usługowy, zbudowany na planie okręgu, z kilkudziesięcioma metrami kwadratowymi przestrzeni, pod kątem gastronomii. Na wysokości dworca kolejowego wyznaczono miejsce z parkingiem typu kiss and ride, a także miejsca do parkowania i infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych.

Zakres robót - poza przebudową placu - obejmuje też budowę (w formule projektuj i buduj) parkingu na 50-60 miejsc dla samochodów za pobliskim budynkiem dawnego domu towarowego Sezam.

W piątek władze miasta podpisały też m.in. wartą prawie 3 mln zł umowę na prace remontowe pod kątem siedziby przedszkola nr 30 w Sosnowcu.