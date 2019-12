Sosnowiec rozpoczyna rewitalizację Parku Fusińskiego

Rewitalizację Parku Fusińskiego, pod kątem utworzenia w nim "Parku Bioróżnorodności", rozpoczyna sosnowiecki samorząd. Prace powinny zostać wykonane do początku 2021 r. Jednocześnie miasto prowadzi przetarg na rozbudowę przylegającego do parku egzotarium.

Wartą 7 mln zł umowę na zaprojektowanie i wykonanie prac (łącznie w ciągu dwóch lat) sosnowieccy samorządowcy podpisali z czeską spółką 4AS w połowie stycznia br. Na wtorkowym spotkaniu prasowym wiceprezydent Sosnowca Jeremiasz Świerzawski poinformował o przekazaniu placu budowy wykonawcy, który zakończył już kilkumiesięczne prace projektowe.

Świerzawski przypominał, że obszar parku zostanie zrewitalizowany z podziałem na części, zachowaniem osi widokowo-spacerowej głównego deptaka i założeniem wyeliminowania nawierzchni betonowych, np. z kostki betonowej. Przewidziano też m.in. nasadzenie ponad 200 nowych drzew (poza dotychczasowymi) oraz kilku tysięcy krzewów i roślin. Teren parku będzie ogrodzony i oświetlony.

Prace mają objąć (na powierzchni niespełna 7 ha) m.in. konserwację istniejącego drzewostanu, nasadzenia, budowę dwóch oczek wodnych, domków dla owadów, budek dla nietoperzy, budek lęgowych dla ptaków, budowę infrastruktury technicznej (nawodnienie, oświetlenie), przebudowę nawierzchni głównej osi terenu oraz ścieżek, nową małą architekturę oraz toalety.

Pierwotnie przygotowane pod kątem środków europejskich przedsięwzięcie miasta pod nazwą "Zagłębiowski Park Linearny" obejmowało w Sosnowcu rozbudowę Egzotarium i modernizację przylegającego doń Parku Fusińskiego (przed dekomunizacją - Parku Kruczkowskiego). Na początku 2016 r. miasto pokazało koncepcję ich przebudowy; w czerwcu 2017 r. podpisując umowę z projektantem rozbudowy egzotarium.

Miasto zgłosiło pierwotnie całe przedsięwzięcie do tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) - części Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego. Gdy pojawiła się możliwość, wydzieliło jednak z tego projektu część dotyczącą Parku Fusińskiego, w którym ma powstać "Park Bioróżnorodności" i zgłosiło ją - jak osobny projekt - do części Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, związanej z poprawą jakości środowiska miejskiego.

W listopadzie 2017 r. samorząd podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę ws. 3,9 mln zł dofinansowania z POIiŚ do Parku Bioróżnorodności. Potem trzykrotnie ogłaszał przetargi na wybór wykonawcy prac w formule "projektuj i buduj" - dwukrotnie unieważniane wobec braku chętnych.

Ostatecznie wykonawcą, który zaoferował wykonanie prac za blisko 7 mln zł brutto została spółka 4AS z czeskich Albrechtic (miasto przylega do polskiej granicy w pobliżu Głubczyc; jego polska nazwa to Olbrachcice). Budżet zamówienia wynosił 6,3 mln zł brutto. Pozostałe oferty opiewały na 14,8 mln zł, 18,2 mln zł i 18,4 mln zł.

Ponieważ Park Fusińskiego nie będzie modernizowany przy wsparciu RPO, miasto postanowiło zmodyfikować projekt przygotowany pod kątem środków regionalnych, obejmując nim - poza Egzotarium - tzw. rewitalizację biologiczną pobliskiego Parku Tysiąclecia. Park ten znajduje się w pobliżu Egzotarium, w dzielnicy Milowice, po drugiej stronie wiodącej do Katowic ekspresowej trasy S69. Prace w nim ruszyły w połowie br.

W marcu br. Sosnowiec otrzymał ok. 15,3 mln zł dotacji do oszacowanego na 43 mln zł projektu ZIT (37 mln zł na rozbudowę Egzotarium; 6 mln zł na Park Tysiąclecia). Przetarg na wykonawcę oszacowanego na 36,9 mln zł Egzotarium ruszył we wrześniu br. Obecny termin składania ofert to 6 grudnia br.

Zdaniem władz Sosnowca nowe Egzotarium ma pełnić funkcje edukacyjne, zachowując jednocześnie dziedzictwo historyczne i istniejące kolekcje. W częściowo przeszklonym budynku mają mieścić się ekspozycje poświęcone środowiskom rodzimym, Morza Śródziemnego, pustynnym i lasów deszczowych Amazonii. Baseny mają prezentować wody rzeki Przemszy (przepływającej przez Sosnowiec), Amazonki, jeziora Malawi oraz dorzecza Missisipi.

W budynku powstać mają też minikino oraz dwie nowoczesne sale lekcyjne, wyposażone w komputery, mikroskopy, systemy multimedialne itp. Zostały zaprojektowane tak, aby przez usunięcie ściany zmieniać się w aulę dla 100 osób - z widokiem na tropikalne rośliny i zwierzęta w palmiarni. Teren wokół Centrum Edukacji Ekologicznej zaprojektowano jako cztery łączące się strefy: wejściową, edukacyjno-wypoczynkową, strefę z wolierami oraz parkową.