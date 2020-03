Sosnowiec: Sprzęt i ambulans dla szpitala miejskiego

Ambulans z respiratorem trafił właśnie do Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego dzięki finansowemu wsparciu władz miasta – podał we wtorek urząd miasta. Koszt pojazdu z wyposażeniem to 316 tys. zł.

Karetka jest w pełni wyposażona, m.in. w dwie butle tlenowe wraz z instalacją tlenową. Samochód został zarejestrowany w 2018 r., ma 20 tys. km. przebiegu. Wcześniej był wykorzystywany jako ambulans pokazowy.

To niejedyne zakupy miasta na rzecz Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. "Udało nam się zamówić dwa respiratory wraz z kardiomonitorami za ponad 200 tys. zł. Zaczynają też do nas powoli spływać zamówione maski sanitarne, chirurgiczne, kombinezony ochronne i inna odzież potrzebna pracownikom naszego szpitala" - wyliczał prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

"Otrzymaliśmy ogromne wsparcie od miasta. Podliczając wszystkie zamówienia, daje to kwotę blisko miliona złotych. Płynie do nas mnóstwo wsparcia. Chciałem gorąco podziękować restauratorom, którzy z potrzeby serca przygotowują dla naszego personelu posiłki, kibicom i wszystkim osobom, które przynoszą do nas środki ochrony oraz materiały potrzebne nam w codziennej pracy" - powiedział we wtorek prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Dariusz Skłodowski.