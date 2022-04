Sosnowiec: W czwartek umowa na przebudowę linii tramwajowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego

Umowę na modernizację i częściową rozbudowę odcinka linii tramwajowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu podpisze w czwartek samorządowa spółka Tramwaje Śląskie. Chodzi o około 3,5 km linii łączącej Sosnowiec z Mysłowicami.

Przetarg na "Przebudowę infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu, od ul. gen. Andersa do ul. Orląt Lwowskich (dobudowa drugiego toru)" został ogłoszony pod koniec września ub. roku.

Najtańsza z 10 ofert, złożona przez firmę Tor-Krak, opiewała na 44,3 mln zł brutto (najdroższa kosztuje 71,6 mln zł brutto). Tramwaje Śląskie wybrały kolejną ofertę konsorcjum spółek Silesia Invest, Spaw-Tor oraz Grotex za 48,9 mln zł brutto.

Zadanie obejmuje gruntowną przebudowę liczącego ok. 3,5 km odcinka istniejącej linii jednotorowej łączącej Sosnowiec z Mysłowicami. Liczący ponad 2 km fragment tej linii zyska drugi tor, co ma poprawić elastyczność ruchu tramwajów kursujących między Sosnowcem a Mysłowicami.

Linia dwutorowa powstanie na odcinku od skrzyżowania w Dańdówce przez wiadukt nad torami kolejowymi stacji Sosnowiec Dańdówka do przystanku Niwka Pawiak. Ze względu na brak miejsca linia pozostanie jednotorowa od przystanku Niwka Pawiak do wiaduktu nad ul. Orląt Lwowskich, z mijanką w rejonie przystanku Niwka Kościół.

Wydzielone torowisko wykonane zostanie w technologii klasycznej na podkładach strunobetonowych ze sprężystym montażem szyn. W rejonie skrzyżowań i przejazdów torowo-drogowych w większości zastosowane zostaną prefabrykowane płyty torowe z szynami montowanymi w komorach za pomocą mas poliuretanowych.

Wzdłuż ul. Wojska Polskiego powstaną nowe perony, integrując komunikację tramwajową i autobusową. Ustawione zostaną nowe słupy trakcyjno-oświetleniowe z nową siecią, przebudowany zostanie układ zasilania oraz instalacje podziemne, a elektrycznie sterowane i ogrzewane zwrotnice będą zabudowane. Prace mają trwać rok od podpisania umowy.

Będą to kolejne już roboty przy torowiskach tramwajowych w Sosnowcu. We wrześniu 2020 r. zaczęła się budowa liczącego ok. 4 km przedłużenia linii nr 15 na osiedlu Zagórze. Zakończono modernizacje torowisk wzdłuż ul. Będzińskiej i na ul. Małachowskiego; inne prace trwają wzdłuż ul. gen. Andersa i 1 Maja.

Przewidziane do odnowienia lub budowy odcinki sieci tramwajowej w Sosnowcu są jedną z większych części projektu modernizacji i rozbudowy infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), przygotowanego pod kątem środków unijnych na lata 2014-2020 przez spółkę Tramwaje Śląskie.).

Oszacowany początkowo na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych netto (ok. 1 mld 88 mln zł brutto; przy ok. 562 mln zł unijnego dofinansowania) unijny projekt zakłada, prócz realizacji dwóch nowych odcinków (4 km w Sosnowcu i 600 m w Katowicach), remonty ok. 100 km torowisk oraz zakup 55 tramwajów, a także specjalistycznych pojazdów.

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl