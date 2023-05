Sosnowiec: W szpitalu miejskim oficjalnie otwarto oddział intensywnej terapii

Nowy oddział anestezjologii i intensywnej terapii oficjalnie otwarto w czwartek w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim. Nowa intensywna terapia działa w zbudowanym w 2018 r. obiekcie bloku operacyjnego; całość kosztowała ok. 40 mln zł.

Jak przekazali w czwartek przedstawiciele placówki, Sosnowiecki Szpital Miejski tego dnia oficjalnie uruchomił m.in. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, umieszczony w pawilonie Bloku Operacyjnego. Trafią tam najciężej chorzy pacjenci, w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, wymagający stałego i zaawansowanego leczenia.

Cytowana w informacji prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Aneta Kawka wskazała, że uruchomienie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii to zwieńczenie ogromnego przedsięwzięcia, jakim była budowa jednego z najnowocześniejszych w kraju pawilonów bloku operacyjnego.

"To niezwykle ważny krok w rozwoju naszego szpitala i odpowiedź na potrzeby zdrowotne pacjentów, którzy od teraz nie będą musieli być transportowani do innych placówek" - wskazała Kawka.

Nowy oddział ma sześć stanowisk do intensywnej terapii, wyposażonych w respiratory, kardiomonitory czy pompy infuzyjne oraz inny sprzęt ratujący zdrowie i życie. Na wyposażeniu są aparaty RTG, USG, aparat do leczenia nerkozastępczego, urządzenie do przetoczeń płynów i inne. Łączny koszt budowy bloku operacyjnego wraz z utworzeniem oddziału przekroczył 40 mln zł.

"Dzięki nowemu Oddziałowi Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sosnowiecki Szpital Miejski trafił do najwyższej ligi szpitali powiatowych. Dzięki niemu, mieszkańcy Sosnowca i całego regionu zyskali dziś promesę na bezpieczeństwo swoje, oraz swoich bliskich, którzy w przypadku naprawdę poważnej choroby zostaną otoczeni najlepszą możliwą opieką" - uznał prezydent miasta Arkadiusz Chęciński.

Sosnowiecki szpital wskazuje też, że kwietniu br. do jego głównego budynku przy ul. Zegadłowicza przeniesiony został z dawnej lokalizacji (przy ul. Szpitalnej w dzielnicy Zagórze) i Oddział Kardiologii Scanmed. Dzięki temu znalazł się on bezpośrednim sąsiedztwie innych oddziałów i jednostek szpitala.

"Współpraca z lekarzami z Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego i obecność w tej samej lokalizacji nowo uruchomionego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wpłynie na bezpieczeństwo pacjentów kardiologicznych. Liczymy na wypracowanie dobrego modelu kompleksowej opieki we współpracy z nowym Oddziałem i pozostałymi jednostkami szpitala" - powiedział prezes Scanmedu Andrzej Podlipski.

Centrum Kardiologii Scanmed w Sosnowcu funkcjonuje w ramach kontraktu z NFZ i prowadzi całodobowy dyżur hemodynamiczny, co pozwala na szybką interwencję i wdrożenie leczenia u osób z zawałem serca oraz innymi ostrymi zespołami wieńcowymi. Na oddziale jest 17 miejsc dla pacjentów, z czego 6 dla osób wymagających intensywnego nadzoru kardiologicznego.

Leczeni są tu również pacjenci z niewydolnością serca, zatorowością płucną, migotaniem przedsionków i innymi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego - w tym wadami serca.

Sosnowiecki Szpital Miejski dysponuje 13 oddziałami specjalistycznymi i nowoczesnym blokiem operacyjnym, laboratorium i szeregiem pracowni diagnostycznych. W dwóch lokalizacjach (ul. Zegadłowicza oraz ul. Szpitalna) funkcjonuje też kilkanaście poradni specjalistycznych. W ub. roku m.in. wybrukowano parking przed szpitalem i przeorganizowano hol.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl