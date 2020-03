Sosnowiec wyremontuje miejski basen

Przetarg na przebudowę najpopularniejszego basenu w Sosnowcu (Śląskie) rozstrzygnęły właśnie miejscowe władze. Prace mają się zakończyć pod koniec przyszłego roku, ich koszt to 27, 6 mln zł.

Wybudowany w połowie lat 60. XX w. obiekt przeszedł częściową modernizację w 2010 r. Rozbudowano wówczas i zmodernizowano halę basenową, przebudowano istniejącą nieckę i dobudowano nowe oraz wymieniono dach. Od tego czasu pływalnia cieszy się niesłabnącą popularnością - średnio miesięcznie korzysta z niej 16 tys. osób.

Jak przyznają sosnowieccy urzędnicy, stan pozostałej części obiektu nie odpowiada już jednak obecnym standardom i oczekiwaniom użytkowników. Ostatnie lata to także coraz większe problemy z utrzymaniem obiektu w sprawności technicznej. "Cieszę się, że nasi mieszkańcy coraz częściej wybierają aktywne formy spędzania wolnego czasu. Dlatego tak nam zależało na remoncie basenu przy Żeromskiego. Procedury z wyłonieniem wykonawcy trochę trwały, ale umowa jest już podpisana" - powiedział w czwartek prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Pierwszym etapem było opracowanie projektu dla niezmodernizowanej dotychczas części obiektu. Zakłada on zwiększenie powierzchni użytkowej obiektu z ponad 3,5 tys. do ponad 4,3 tys. m kwadratowych. Przewiduje też gruntowną przebudowę holu głównego, szatni dla użytkowników, głównej niecki basenowej, budowę nowego brodzika o wymiarach 12,5 x 6 m w miejscu dotychczasowego z zachowaniem funkcji do nauki pływania oraz przebudowę zespołów szatniowych dla użytkowników brodzika.

Najwięcej zmian będzie na pierwszym piętrze obiektu. W miejscu obecnego tarasu ulokowana będzie siłownia, która wcześniej znajdowała się w podpiwniczeniu. Znajdą się tam również sale fitness, sala TRX z szatniami oraz kompleks miejskiego ośrodka gimnastyki korekcyjnej z gabinetami do badania wad postawy i dwiema salami do prowadzenia zajęć gimnastycznych. Z kolei w podpiwniczeniu ulokowane będzie profesjonalne saunarium z trzema saunami: dwie suche, jedna parowa, w tym jedna dla 40 osób.

Obiekt będzie miał nową elewację - nawiązującą do tej, która została już częściowo wykonana podczas poprzedniego etapu modernizacji.

Przebudową pływalni zainteresowane były trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy Częstobud Częstochowa i Budopol Jaskrów (27,6 mln zł) i właśnie z tym konsorcjum została podpisana umowa. Pozostałe oferty złożyły: Dombud z Katowic (28,7 mln zł) oraz Mazur Jankowice (32,6 mln zł).