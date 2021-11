Sosnowiec: Z osiedla Juliusz zniknie kolejnych 340 pieców węglowych

Z osiedla Juliusz w Sosnowcu zniknie kolejnych 340 pieców węglowych – podał w poniedziałek miejscowy magistrat. Będzie to drugi etap przedsięwzięcia, w którym dotąd – w partnerstwie publiczno-prywatnym – zastąpiono nowoczesnymi źródłami ciepła blisko 1 tys. przestarzałych pieców.

Jak przypomniał w poniedziałek rzecznik sosnowieckiego urzędu miasta Rafał Łysy, warta 10 mln zł i zrealizowana w 2018 r. inwestycja pozwoliła na podłączenie do sieci ciepłowniczej ponad 500 mieszkań w 22 budynkach.

Cytowany przez Łysego prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński zaznaczył, że inwestycja na Juliuszu była oparta o partnerstwo publiczno-prywatne. "To był chyba pierwszy tego typu projekt w Polsce. Mieszkańcy tej dzielnicy w ogromnej części korzystali z pieców węglowych. Teraz nie muszą dbać o opał, mają więcej miejsca w mieszkaniach, a co najważniejsze, powietrze jest czystsze" - wskazał Chęciński.

Tamten projekt przeprowadziły wspólnie Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu oraz Dalkia Polska Energia SA. Teraz prywatny partner będzie współpracował ze Śląsko-Dąbrowską Spółką Mieszkaniową. Z jego informacji wynika, że jeszcze w tym roku do sieci podpiętych zostanie 6 budynków, a w kolejnym roku - 13. Pozwoli to na likwidację ok. 340 pieców węglowych.

"Każda inwestycja, która sprawia, że jakość powietrza się poprawia, może liczyć na nasze pełne wsparcie. Cieszę się z kolejnego projektu w tej dzielnicy. Cieszę się, że świadomość sosnowiczan jest coraz większa" - skomentował Chęciński.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami miasta projekt Dalkii i sosnowieckiego MZZL był pierwszą taką w kraju umową partnerstwa publiczno-prywatnego, dotyczącą energomodernizacji w sektorze mieszkaniowym (wcześniejsze dotyczyły budynków użyteczności publicznej). Inwestycja obejmowała 22 budynki mieszkalne (538 lokali) i żłobek, w których zlikwidowano blisko 1 tys. pieców węglowych.

W zastosowanym rozwiązaniu prywatny partner wykonał w 22 budynkach instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także węzły i olicznikowanie - wraz z automatyką umożliwiającą zarządzanie energią. Jej zużycie w sezonie grzewczym miało być nie większe niż wynikające z audytów energetycznych (pod rygorem ew. kar dla zarządzającego instalacją).

Po realizacji inwestycji sprawdzono, że udało się wypełnić kontraktową gwarancję utrzymania niskiego poziomu zużycia energii dla mieszkańców - w pierwszym okresie rozliczeniowym po realizacji projektu energomodernizacji, potwierdzając wysoką efektywność energetyczną zmodernizowanych budynków.

Dalkia wyjaśniała, że zastosowała zw. system predykcyjny, który uwzględnia - na podstawie prognozy pogody - tzw. parametr inercji cieplnej budynku i zapobiega jego przegrzewaniu lub wychłodzeniu, optymalizując zużycie energii. Rozwiązanie to pozwala na efektywne zarządzanie popytem na ciepło.

Partnerzy projektu akcentowali, że inwestycje dotyczące efektywności energetycznej łączą się z kosztami, tak dla władz lokalnych, jak mieszkańców. Przy realizacji czynnik ekonomiczny jest więc równie ważny, jak redukcja emisji. W związku z tym ważne jest, aby w dłuższym czasie energomodernizacja prowadziła do redukcji kosztów energii, dzięki jej efektywnemu zużyciu.

Biorąc to pod uwagę władze Sosnowca wskazują, że docieplanie starych, wcześniej zwykle ogrzewanych piecami węglowymi budynków i podłączanie ich do sieci ciepłowniczej, to jedna z najlepszych metod walki ze smogiem; chcą jednak prowadzić te działania tak, by możliwie ograniczać koszty dla mieszkańców.

