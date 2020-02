Sosnowiec z umową na modernizację ponad 6 tys. lamp ulicznych

Umowę na modernizację ponad 6 tys. lamp ulicznych oraz wymianę ponad 1,6 tys. słupów oświetleniowych podpisał we wtorek samorząd Sosnowca ze spółką FBSerwis z grupy Budimeksu.

Warta 15,6 mln zł brutto umowa powinna zostać zrealizowana w ciągu piętnastu miesięcy (sześć miesięcy na projektowanie; dziewięć na realizację). Miasto deklaruje, że jego ulice będą już wtedy praktycznie w całości oświetlone w energooszczędnej technologii ledowej - oprócz tych lamp, które nie należą do samorządu.

Umowę podpisano podczas wtorkowego spotkania prasowego w Sosnowcu. Jak przypominał prezydent tego miasta Arkadiusz Chęciński, to już drugi etap modernizacji oświetlenia ulicznego.

"W poprzednim projekcie wymieniliśmy prawie 8 tys. opraw, kosztowało nas to ok. 15 mln zł. Teraz kolejny etap; po jego zakończeniu, co planowane jest w 2021 r. będziemy już miastem, które będzie miało na swoich słupach oświetlenie ledowe praktycznie w całości - 99 proc. naszych słupów będzie z tego typu oświetleniem ekologicznym, energooszczędnym" - zaznaczył Chęciński.

Obecne prace obejmą: oprawy lamp - 6071 sztuk; stare, najbardziej zniszczone betonowe słupy oświetlenia (1021 z unijnym dofinansowaniem; kolejnych ok. 600 na wyłączny koszt miasta), a także 140 szaf oświetleniowych i system sterowania. Wymiana lamp będzie możliwa dzięki zakupowi od Tauronu prawie 7 tys. opraw - poza zasobem miasta pozostały tzw. sieci skojarzone.

"Te działania przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 75 proc., jeżeli chodzi o energię elektryczną i oświetlenie; zużycie energii zmniejszy się o prawie 70 proc. Niestety ceny energii szybują bardzo mocno w górę, ale to powoduje, że koszty, które ponosi miasto nie są aż tak drastycznie wyższe niż gdyby to miało miejsce bez tego typu działań" - ocenił Chęciński.

Sosnowiec dostał unijną dotację do tego przedsięwzięcia we wrześniu ub. roku. Była to druga pod względem wielkości dotacja w rozstrzygniętym wówczas konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 - na realizację projektów z zakresu efektywności energetycznej oświetlenia.

W największym z tych przedsięwzięć, przy dotacji prawie 23 mln zł, Tychy wymienią 2,3 tys. zł lamp i inną infrastrukturę. Sosnowiec przygotował natomiast projekt o wartości ponad 19 mln zł, do którego otrzymał z RPO ok. 16,5 mln zł z RPO.

Dotacje te zostały przyznane w konkursie tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) obecnego śląskiego RPO (ZIT to instrument, w którym samorządy lokalne w znacznej mierze decydują o podziale dostępnych środków).

W ramach działań śląskiego RPO dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej w tzw. poddziałaniu 4.5.1 ZIT prowadzone są konkursy w zakresie niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz oświetlenia ulicznego.