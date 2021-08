Sosnowiec złożył wnioski do Polskiego Ładu ws. infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej

Sosnowiec złożył wnioski o środki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych o dofinansowanie infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej - poinformował prezydent miasta Arkadiusz Chęciński (PO). Jak zaznaczył, zaapelował do lokalnych parlamentarzystów o lobbowanie za tymi wnioskami.

"Polski Ład to niestety strata w podatku dochodowym PIT, który wpływa do budżetów miast, miasteczek, wsi. Sosnowiec może stracić ok. 80 mln zł - to ubytek bardzo duży. Czekamy na informacje ministerstw, w jaki sposób będzie on minimalizowany, poprzez jakie inne fundusze będą wpływały środki do budżetu miasta, abyśmy mieli środki na wydatki bieżące" - mówił na poniedziałkowym briefingu Chęciński.

Odnosząc się do rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, który ma służyć samorządom w ramach Polskiego Ładu, Chęciński wyraził nadzieję, że jego środki będą dzielone sprawiedliwie.

"Sosnowiec składa wnioski na inwestycje, które jak myślę, nie są w żaden sposób kontrowersyjne. To są wnioski, które mogą łączyć, zresztą takie są zalecenia banku BGK, który jest operatorem tego funduszu - z jednej strony mają poprawiać funkcjonowanie miasta, a z drugiej mają przynosić dochody, a nie tylko wydatki" - zaznaczył prezydent Sosnowca.

W obecnej edycji programu, w której nabór trwał do 15 sierpnia br., można było złożyć trzy wnioski: bez limitu finansowego, z limitem 30 mln zł i z limitem finansowym 5 mln zł.

Chęciński poinformował, że w ramach nielimitowanego projektu Sosnowiec zgłosił projekt dot. sieci kanalizacyjnych we wschodnich dzielnicach, w ramach projektu z limitem 30 mln zł - modernizację "wielu ulic i mostów na terenie miasta" i w ramach projektu z najmniejszym limitem - remont ul. Małachowskiego ze skrzyżowaniami z przylegającymi ulicami.

"Ponieważ różnie bywało z wnioskami, które dotąd składała gmina, mam dzisiaj apel - wysłałem m.in. pismo do pani poseł Ewy Malik (PiS), ale jest to też apel do wszystkich parlamentarzystów związanych z ziemią zagłębiowską, aby postarali się lobbować na rzecz tych wniosków. Myślę, że tu jakiekolwiek różnice partyjne nie mają znaczenia; chodzi o to, aby te 80 mln zł, które gmina może stracić, wróciły do mieszkańców w jakiejkolwiek formie" - dodał.

Chęciński wskazał, że poprosił posłankę Ewę Malik o spotkanie, by mógł przedstawić jej szczegóły zgłoszonych przez miasto projektów.

Według wcześniejszych sygnałów z innych miast regionu, także one wnioskowały najczęściej o dofinansowanie inwestycji drogowych kanalizacyjnych. Zgodnie z założeniami prowadzonego przez BGK naboru wybrane inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami dostaną do 95 proc. dotacji.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

