Sosnowieccy radni z apelem do premiera o przyjęcie budzetu UE i tzw funduszu odbudowy

Rada Miasta Sosnowiec (Śląskie) przyjęła w czwartek apel do premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie „wszelkich możliwych kroków”, aby budżet Unii Europejskiej i pakiet na odbudowę gospodarki po pandemii został przyjęty.

Państwa członkowskie UE nie osiągnęły w ubiegły poniedziałek jednomyślności w sprawie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na l. 2021-2027 i decyzji dotyczącej Funduszu Odbudowy. Polska i Węgry zgłosiły zastrzeżenia w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności. Pozostałe państwa UE poparły rozporządzenie, które przyjęto większością kwalifikowaną państw członkowskich.

Rada Miejska w Sosnowcu wyraziła w czwartek zaniepokojenie pojawiającymi się komentarzami i sugestiami weta wobec budżetu UE oraz pakietu na odbudowę gospodarki w Europie.

"Jednocześnie apelujemy do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie wszelkich możliwych kroków, aby budżet, wraz z funduszem odbudowy, został przyjęty. Praworządność, która stanęła ością w gardle rządzących, brzmi jak wymówka, która jest kolejnym krokiem do tzw. polexitu. Tymczasem od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej nasz kraj wszedł na ścieżkę rozwoju. Nie są to wirtualne i nieistniejące fundusze, a realne inwestycje, która zmieniają kraj, region, w tym Sosnowiec" - czytamy w stanowisku, przyjętym w czwartek przez radnych. Projekt uchwały przygotował Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej i Wspólnie dla Sosnowca.

"Ewentualne weto i utrata choćby części środków, to dramat wsi, miast i miasteczek w całej Polsce. To dramat tysięcy sosnowiczan, ale przede wszystkim milionów Polaków, którzy każdego dnia korzystają z funduszy unijnych, częstokroć nieświadomie" - dodali radni.

Zwrócili się do premiera Mateusza Morawieckiego o porozumienie i kompromis, którego efektem będzie przyjęcie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. "Unia Europejska to jedność, to coś więcej niż tylko pieniądze. To poczucie wspólnoty. Praworządność, która jest jednym z fundamentów europejskiej wspólnoty, nie może i nie powinna być stawiana na szali naszego bytu w strukturach unijnych oraz dalszego rozwoju naszych miast. Polski samorząd jest najbliżej ludzi i ich potrzeb. Dlatego wiemy, że nie ma silnej Polski bez silnej Unii Europejskiej. Będziemy konsekwentnie bronić naszej wspólnoty samorządowej jako części wspólnoty europejskiej" - głosi stanowisko sosnowieckich radnych.

Przez 6 ostatnich lat do Sosnowca trafiły unijne dotacje warte ponad 1 mld zł.