Spada dynamika zatrudnienia, szczególnie w mniejszych firmach

Wynikający z opublikowanych w środę danych GUS spadek dynamiki zatrudnienia może wynikać z ograniczenia etatów w małych firmach, które najmocniej odczuły skok minimalnej płacy - ocenia ING.

Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2020 r. wyniosło 5282,80 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. w stosunku do stycznia 2019 r. - podał Główny Urząd Statystyczny. W grudniu 2019 r. wskaźnik ten wynosił 6,2 proc. Zatrudnienie w tym sektorze rok do roku wzrosło o 1,1 proc., wobec wzrostu o 2,6 proc. w grudniu.

Uwagę zwraca przede wszystkim spadek dynamiki zatrudnienia. W naszej ocenie może on wynikać z ograniczenia etatów w podmiotach mniejszych, które najmocniej odczuły wpływ skokowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego - napisał w komentarzu starszy ekonomista ING Piotr Popławski.



Jak podkreślił, podmioty które z nowym rokiem obniżyły zatrudnienie poniżej 10 osób wypadły ze statystyki, ponieważ zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw obejmuje tylko firmy powyżej 9 pracowników.

W ocenie ekonomisty ING, wzrost dynamiki płac najprawdopodobniej również jest efektem podniesienia minimalnego wynagrodzenia - o 15,6 proc.

"Od miesięcy widzimy pogorszenie wskaźników koniunktury dotyczących rynku pracy, czy spadek wakatów. Skutkowało to stopniowym spowalnianiem dynamiki płac w poprzednich miesiącach" - ocenił Popławski.