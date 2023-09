Spada wartość sprzedaży elektroniki

Wartość sprzedaży elektroniki spada już od kwietnia i w lipcu była 3 proc. niższa niż przed rokiem - zauważa piątkowa "Rzeczpospolita". Dodaje, że przychody firm maleją, choć ceny sporo wzrosły.

Wartość sprzedaży elektroniki spada już od kwietnia i w lipcu była 3 proc. niższa niż przed rokiem - wynika z danych GfK, które cytuje dziennik. "Przychody firm maleją, choć ceny sporo wzrosły, a to oznacza załamanie ilości kupowanego sprzętu" - stwierdza.

Jak zwraca uwagę dziennik, w przypadku smartfonów sprzedaż kurczy się ilościowo nawet 15 proc. rok do roku - tak było w marcu. Z kolei przychody ze sprzedaży telewizorów, spadły w pierwszym półroczu bieżącego roku o 31,3 proc., do 1,8 mld zł. "Sprzedało się tylko 637 tys. odbiorników, co jest aż o 40,7 proc. gorszym wynikiem niż rok wcześniej" - zaznacza gazeta.

