Spada Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury

"Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, informujący o przyszłych tendencjach w gospodarce, w sierpniu 2022 roku spadł o 0,7 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Spowolnienie gospodarki wskaźnik sygnalizuje od roku. W stosunku do ostatniego szczytu z czerwca ubiegłego roku stracił on ponad 15 punktów" - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych w analizie.

Wartość WWK wyliczona na podstawie danych za sierpień wyniosła 152,6 pkt, tymczasem miesiąc wcześniej miał on wartość 153,3 pkt. Według BIEC w sierpniu pośród ośmiu składowych wskaźnika trzy wzrosły w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca, jedna pozostała na niezmienionym poziomie a cztery uległy pogorszeniu.

Drastycznie spadają zamówienia w przemyśle

"Od marca br. drastycznie kurczy się portfel nowych zamówień napływających do firm. W podobnym tempie zmniejsza się napływ zamówień realizowanych dla zagranicznych odbiorców. Największe spadki występują w branżach produkujących trwałe dobra konsumpcyjne, co świadczy o zaciskaniu pasa w gospodarstwach domowych. Obecnie, przewaga firm odczuwających spadek zamówień nad tymi, którzy odczuwają ich wzrost sięga blisko 25 proc. Najgłębsze spadki występują w firmach średniej wielkości, zatrudniających od 50-249 pracowników" - stwierdzono w analizie BIEC.

Wskazano w niej, że krajowy popyt kurczy się głównie za sprawą wysokiej i ciągle rosnącej inflacji oraz perspektyw dalszych podwyżek na podstawowe towary i usługi. Spadek popytu zagranicznego jest konsekwencją sytuacji globalnej i ogarniającego niemal cały świat kryzysu. Towarzyszy temu znaczne pogorszenie sytuacji finansowej firm i coraz gorsze oceny na temat ogólnego stanu gospodarki.

"Co prawda ostatnie dane na temat przychodów i kosztów w sektorze przedsiębiorstw, raportowane przez GUS, w wersji skumulowanej od początku roku, informują o rosnących przychodach. Jednak, w rozbiciu na poszczególne kwartały i po porównaniu tempa zmian przychodów i kosztów, okazuje się, że ostatnim relatywnie najlepszym kwartałem był drugi kwartał ubiegłego roku. W drugim kwartale tego roku relacja ta znacząco pogorszyła się" - stwierdzono.

Tylko firmy naftowe raportują poprawę

W analizie BIEC zwrócono uwagę, że w badaniach koniunktury GUS jedynie firmy przetwórstwa ropy naftowej raportują znaczącą poprawę stanu swych finansów, co nie zaskakuje w przypadku ich monopolistycznej pozycji na rynku krajowym. W pozostałych branżach co czwarta firma odczuwa pogorszenie swej sytuacji finansowej.

"Nic dziwnego, że zwiększa się pesymizm wśród menadżerów przedsiębiorstw jeśli chodzi o perspektywy rozwojowe zarządzanych przez nich przedsiębiorstw oraz całego kraju. Zwiększający się z miesiąca na miesiąc udział odpowiedzi pesymistycznych obserwujemy od blisko roku" - oceniono w analizie BIEC.

Dodano, że w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego spada wydajność pracy i nie jest to zjawisko jednorazowe. Może skutkować to ograniczeniami w zatrudnianiu, co już jest widoczne w zmniejszonej liczbie ofert pracy, trafiających do Internetu i rejonowych urzędów pracy.

"W dalszym ciągu drastycznie spada zainteresowanie kredytem bankowym przeznaczanym na cele konsumpcyjne i mieszkaniowe. Zjawisko to obserwujemy od połowy 2019 roku, zaś w ostatnich miesiącach, w konsekwencji wzrostu stóp procentowych i zaostrzenia kryteriów przyznawania kredytów, zainteresowanie kredytem bankowym znacząco spadło" - wskazał BIEC.

