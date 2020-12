Spada zainteresowanie kredytem mieszkaniowym

W listopadzie br. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 31,72 tys. kredytobiorców wobec 33,60 tys. rok wcześniej – to spadek o 5,6 proc. - podało Biuro Informacji Kredytowej. Listopadowy BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł -4,4 proc.

W porównaniu do października 2020 r., liczba wnioskujących spadła o 17,5 proc., zaś w stosunku do minimum z kwietnia 2020 r. wzrosła o 14,0 proc. - dodano.

Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w listopadzie br. wyniosła 300,21 tys. zł i była o 6,6 proc. wyższa niż w listopadzie 2019 r.

We wtorkowym komunikacie Biuro poinformowało, że wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Przedostatni w tym roku, jedenasty odczyt Indeksu wyniósł -4,4 proc., co oznacza, że w listopadzie 2020 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 4,4 proc. wobec listopada 2019 r.

Główny analityk Biura Informacji Kredytowej prof. Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie, tłumaczył, że na wartość indeksu pozytywnie wpłynął wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu, która ponownie (po kwietniu br.) przebiła barierę 300 tys. zł. Natomiast negatywny wpływ miał spadek liczby wnioskodawców.

Podkreślił, że listopadowy odczyt indeksu jest ponownie ujemny. "Nie ma więc kontynuacji optymizmu, jaki obserwowaliśmy we wrześniowym, a jeszcze wyraźniej w październikowym odczycie, które były dodatnie po serii ujemnych odczytów z okresu marzec - sierpień" - wskazał.

Jego zdaniem mamy więc pierwszy sygnał ostrzegawczy wskazujący, że odbudowa popytu (ujęcie wartościowe) na rynku kredytów mieszkaniowych przyjmie raczej kształt litery W. "Potwierdza się więc moja ostrożność co do optymizmu, wzmiankowana w poprzedniej - październikowej informacji o BIK Indeksie. Na razie mamy labilność popytu na kredyty mieszkaniowe: w styczniu i lutym duże wzrosty, w marcu lekki spadek, w kwietniu - głęboki spadek, w maju lekka poprawa, w czerwcu wyraźna poprawa, stabilizacja w miesiącach wakacyjnych lipcu i sierpniu, we wrześniu i październiku odczyty dodatnie i ponowny spadek w listopadzie" - poinformował analityk.

Ocenił, że dużą niewiadomą będzie sytuacja w grudniu, jednak wygląda na to, że w 2021 rok wejdziemy raczej w pesymistycznych nastrojach.

Jak dodał prof. Rogowski, trzeba pamiętać, że indeks opisuje jedynie stronę popytową rynku kredytów mieszkaniowych i to tylko w wymiarze wartościowym. Warto - w jego ocenie - zwrócić uwagę na wzrost wartości średniej kwoty wnioskowanego kredytu, co częściowo może być związane z poluzowaniem przez część banków wymagań co do udziału własnego.

Publikowany co miesiąc wskaźnik BIK Indeks - PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe na kwoty przekraczające 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach. Metodyka indeksu została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH.