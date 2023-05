Spadają zyski Giełdy Papierów Wartościowych

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych spadł do 27,04 mln zł - podała giełda w czwartkowym komunikacie. Rok wcześniej zysk netto wyniósł 38,06 mln zł.

Jak wyjaśnia spółka, spadek wyniku netto był przede wszystkim skutkiem wzrostu kosztów operacyjnych do poziomu 86,2 mln zł (wzrost o 17,3 mln zł, tzn. o 25,2 proc.) przy zbliżonym poziomie przychodów ze sprzedaży w wysokości 112,3 mln zł po pierwszym kwartale 2023 r. (110,2 mln zł w tym samym okresie 2022 r.)

Z kolei zysk z działalności operacyjnej wyniósł 26,5 mln zł (spadek o 14,4 mln zł, tzn. o 35,2 proc. w stosunku do trzech miesięcy 2022 r.).

Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 34,9 mln zł (spadek o 15,8 mln zł, tzn. o 31,2 proc. w stosunku do trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r.).

"Na wynik GK GPW w pierwszym kwartale 2023 r. miały wpływ następujące zdarzenia o charakterze jednorazowym (lub cyklicznym) oraz wynikające ze zmiany trendów: wzrost odsetek z tytułu lokat bankowych i instrumentów finansowych (obligacji korporacyjnych, lokat bankowych) do wysokości 8,0 mln zł w wyniku rynkowych stóp procentowych (+6,0 mln zł w porównaniu do pierwszego kwartału 2022); aktualizacja rezerwy dotyczącej VAT w IRGiT (+3,5 mln zł w porównaniu do pierwszego kwartału 2022); koszt opłaty z tytułu nadzoru nad rynkiem kapitałowym w kwocie 15,5 mln zł" - podała giełda.

Jak poinformowała GPW, struktura sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy charakteryzuje się dużą stabilnością i na dzień 31 marca 2023 r., podobnie jak rok wcześniej, wskazywała na przewagę kapitału własnego w źródłach finansowania Grupy.

"Tym samym na dzień 31 marca 2023 r. kapitał obrotowy netto spółki, rozumiany jako nadwyżka aktywów obrotowych ponad zobowiązania bieżące, tudzież jako nadwyżka kapitału stałego (długoterminowego) ponad aktywa trwałe, był dodatni i wyniósł 411,3 mln zł" - dodano.

