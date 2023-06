Spadek cen energii i gazu nie przełożył się na wzrost produkcji. Oto przyczyna

Chociaż wyśrubowane ceny energii, gazu i ropy mamy już za sobą, to jednak ostatnio producenci notują spadek produkcji, a koniunktura pozostaje pod kreską.

W lutym 2022 roku, po wybuchu wojny na Ukrainie, ceny gazu ziemnego na rynku spot przekraczały 130 euro za MWh, natomiast w wakacje momentami przebijały nawet 300 euro/MWh. Obecnie po tych niezwykle wysokich cenach nie ma śladu; są one na poziomie 32-34 euro za MWh.

Jak wskazuje Business Insider Polska, korzystnie dla przemysłu zmieniły się też notowania energii elektrycznej. Zgodnie z danymi Towarowej Giełdy Energii w szczycie z ubiegłego roku średnioważone tygodniowe ceny przekraczały 1700 zł za MWh. W maju 2023 roku to już ok. 500 zł.

W spadającym trendzie jest też ropa naftowa: 12 miesięcy temu odmiana brent kosztowała ponad 100 dol. za baryłkę, a obecnie trochę ponad 72 dol.

Jednak - zaznacza Business Insider Polska - znacznie tańsza energia i surowce powinny przestać ciągnąć produkcję na dno. Sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana. Ubiegłotygodniowe dane GUS wskazują bowiem, że produkcja przemysłowa w maju spadła o 3,2 proc. w porównaniu do roku wcześniej.

Od dna odbija się wskaźnik PMI obrazujący koniunkturę w przemyśle, jednakże wciąż ilustruje, że krajowa produkcja się zwija. We wrześniu 2022 roku osiągnął poziom najniższy od czasu pandemii, wynoszący 40,90 pkt. Obecnie jest lepiej, ale nadal nie można mówić o ekspansji. Odczyt za czerwiec wyniósł 47 pkt - o 0,9 pkt mniej niż wynikało z oczekiwań ekonomistów.

Zauważają to polskie organizacje zrzeszające przedsiębiorców - wskazuje Business Insider Polska. Jakub Pietrzak, ekspert ds. społeczno-gospodarczych w organizacji Pracodawcy RP zauważa, że według przewidywań spadku inflacji do celu można spodziewać się dopiero na koniec 2025 roku, co oznacza, że będzie to proces powolny i długotrwały. Konsekwencją takiego stanu rzeczy są realnie odczuwalne przez przedsiębiorców trudności gospodarcze, stagnacja, ograniczanie produkcji, a nawet przenoszenie produkcji przez część firm poza granice kraju.

