Spadek inflacji poniżej 10 procent jest coraz bliżej

W najbliższych miesiącach trend spadkowy inflacji CPI będzie kontynuowany, ale tempo spadku cen będzie zwalniało - oceniają analitycy banku ING BSK. - Inflacja poniżej 10 proc. możliwa szybciej niż szacowali ekonomiści - komentuje z kolei minister Waldemar Buda

GUS poinformował w poniedziałek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu br. wzrosły rdr o 14,7 proc.

Według ING BSK, do końca roku inflacja obniży się najprawdopodobniej poniżej 10 proc., jednak nie jest to w ocenie banku powód do zadowolenia dla władz monetarnych.

Zdaniem analityków utrzymuje się presja na wzrost cen w kategoriach bazowych i wysoka dynamika cen usług.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek (15 maja), że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 r. wzrosły w ujęciu rocznym o 14,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,7 proc. Odczyt był zgodny z wcześniejszym wstępnym szacunkiem GUS.

Według ING BSK, do końca roku inflacja obniży się najprawdopodobniej poniżej 10 proc.

"Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach trend spadkowy inflacji CPI będzie kontynuowany, ale tempo spadku cen będzie zwalniało. Największy wpływ na dezinflację ma wygasanie bezpośredniego wpływu wcześniejszego szoku energetycznego (spadek cen paliw, wolniejszy wzrost cen nośników energii). Jednocześnie wciąż utrzymują się pośrednie skutki tego szoku i przenoszenie wyższych kosztów na ceny towarów i usług, co powoduje utrzymywanie się wysokiej inflacji bazowej" - wskazali analitycy.



Według ING BSK, do końca roku inflacja obniży się najprawdopodobniej poniżej 10 proc., jednak nie jest to w ocenie banku powód do zadowolenia dla władz monetarnych, ani tym bardziej podstawa do rozpoczęcia cyklu luzowania polityki pieniężnej.



Bank wskazał, że w średnim terminie nadal widzi istotne ryzyka podwyższonej inflacji.



"Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych są utrzymywane poniżej cen rynkowych i będą prawdopodobnie musiały zostać podniesione w 2024. Ryzykiem dla inflacji jest także ekspansywna polityka fiskalna. Nowe wydatki w ramach programu wyborczego ogłoszone wczoraj zawierają waloryzację świadczeń na dzieci do 800 zł, darmowe leki dla młodych i seniorów oraz zwolnienie aut osobowych z opłat za przejazd autostradami, co w 2024 zwiększy deficyt o ok. 0,7-1 proc. PKB" - uważają analitycy.



Ich zdaniem najprawdopodobniej nie jest to jeszcze koniec zmian w polityce socjalnej, dalsze kroki zapowiedziano na połowę czerwca i wrzesień.

Analitycy: do końca 2023 nie będzie warunków do obniżek stóp procentowych

Analitycy podtrzymali opinię, że do końca 2023 nie będzie warunków do obniżek stóp procentowych, a pierwsze cięcia będą miały miejsce dopiero jesienią 2024 roku.

