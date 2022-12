Spadek inflacji staje się przesądzony. Poprzedzi go jednak wzrost

Początek roku może wiązać się z nieco wyższą inflacją niż w grudniu, ale wiosna, marzec i kolejne wiosenne miesiące, powinny już przynieść spadek inflacji - powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Rzeczkowska: wiosna powinna przynieść spadek inflacji

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska pytana była m.in. o prognozy dotyczące inflacji w Polsce w 2023 roku.

- Teraz prognozy dotyczące inflacji mówią o tym, że owszem, początek roku to jest jeszcze podwyższona inflacja, być może nieco wyższa niż w grudniu, bo styczeń też jest takim miesiącem, gdzie chociażby ceny administracyjne zmieniają się jak co roku, więc to może mieć oczywiście wpływ na poziom inflacji, ale wiosna, marzec, kolejne wiosenne miesiące, wydaje się, że już powinny przynieść spadek inflacji (...) wiosna powinna już przynieść oddech - wyjaśniła.

Rzeczkowska podkreśliła, że dotychczasowe podwyżki stóp procentowych "zaczynają działać".

- To widać już w tym miesiącu, w grudniu, przy niewielkim spadku inflacji, co nas cieszy - dodała.

Na koniec 2023 roku zejdziemy do jednocyfrowej inflacji

O spadku inflacji mówił też na niedawnej konferencji prasowej Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego.

- Już na koniec przyszłego roku zejdziemy do jednocyfrowej inflacji, między 6 a 9 proc., o ile nie wydarzy się coś szokowego, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To nie tylko nasze projekcje, także zagraniczne - powiedział na konferencji Adam Glapiński.

Dodał, że rząd dokonuje bardzo rozsądnych i spokojnych działań patrząc na ich skutki - nie wydaje za dużo pieniędzy, ale też nie ogranicza zbytnio wydatków.

Koniunktura na całym świecie się pogarsza, ale Polskę recesja ominie

Wskazał, że koniunktura gospodarcza na całym świecie się pogarsza, ale Polskę recesja ominie.

- Świat zmierza ku recesji - zwłaszcza w Niemczech jest duże prawdopodobieństwo recesji, w Polsce nie przewidujemy, ale możliwa jest stagnacja. Określenie, że jest kryzys, to posługiwanie się językiem dnia codziennego - nie ma kryzysu w sensie ekonomicznym - gospodarka się rozwija, bezrobocia nie ma, nie ma bankructw, na tle UE sytuacja Polski ekonomiczna i finansowa jest bardzo dobra. Wbrew czarnowidzom - konstatował w swoim wystąpieniu Glapiński.

Cykl podwyżek stóp procentowych jest w fazie zawieszenia

W kwestii stóp procentowych wskazał, że obecny cykl jest w fazie zawieszenia, a bieżący poziom, „niezależnie czy to jest 6,75 proc. 6,5 proc. czy 7,25 proc. to nie jest jakaś zasadnicza różnica”.

Rada Polityki Pieniężnej w cyklu podwyżek stóp procentowych, który rozpoczął się w październiku 2021 r., podnosiła oprocentowanie 11-krotnie. W rezultacie główna stopa procentowa NBP, referencyjna, wzrosła z 0,1 proc. do 6,75 proc. obecnie. W tym roku podwyżek stóp nie było w sierpniu, kiedy RPP nie zbierała się z powodu przerwy urlopowej, oraz w październiku, listopadzie oraz w grudniu, kiedy Rada zdecydowała się nie zmieniać poziomu oprocentowania w NBP.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 r. wzrosły rok do roku o 17,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,7 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szybkim szacunku GUS podawał, że inflacja w listopadzie wyniosła 17,4 proc. w ujęciu rocznym i 0,7 proc. w ujęciu miesięcznym.

