"Spadek PKB o 3,5 proc. to prognoza ostrożna"

Spadek PKB o 3,5 to prognoza ostrożna, co jest uzasadnione w świetle niepewności dotyczącej przebiegu pandemii w IV kw. 2020 r. - ocenił główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska Jakub Borowski, odnosząc się do zapowiedzi premiera, że spadek PKB w 2020 r. może być płytszy niż 3,5 proc.

Jak wskazał Borowski, zmiana założeń do budżetu jest zgodna z kierunkiem zmian prognoz obserwowanych obecnie na rynku. "Spadek PKB o 3,5 to prognoza ostrożna i taka ostrożność jest szczególnie uzasadniona w świetle niepewności dotyczącej przebiegu pandemii w IV kw. br." - wyjaśnił.

Według ekonomisty podjęte przez rząd działania antykryzysowe powinny być ocenianie łącznie z planem fiskalnym na kolejne lata.

Jak wskazał, co do zasady udało się ustabilizować sytuację na rynku pracy i sytuację finansową firm. "Podjęte przez rząd działania antykryzysowe powinny być jednak ocenianie łącznie z planem fiskalnym na kolejne lata. Gdy plan taki powstanie, możliwa będzie kompleksowa ocena rządowej strategii fiskalnej. I nie chodzi tu tylko o zapewnienie przejrzystości finansów publicznych. Ważne jest również zakotwiczenie oczekiwań firm. Przedsiębiorstwa krajowe i międzynarodowe powinny wiedzieć, jaki jest scenariusz makroekonomiczny na kolejne lata. Póki co, znany jest bardzo krótki horyzont, który należy teraz wydłużyć. Ważne, żeby redukować średnioterminową niepewność, a polityka fiskalna jest ważnym elementem kształtującym skalę tej niepewności" - ocenił Borowski.

W opinii głównego ekonomisty CA od przyszłego roku i przez kolejne lata polityka fiskalna będzie czynnikiem hamującym wzrost gospodarczy. "Po silnym wzroście dług publiczny trzeba będzie ustabilizować, a potem go stopniowo obniżać w zgodzie z regulacjami UE, a więc poniżej 60 proc. PKB. Pozwoli to stworzyć bufor na kolejne szoki" - zaznaczył.

W poniedziałek po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki poinformował, że spadek PKB w tym roku może być płytszy niż 3,5 proc.

"W tym roku państwa ścigają się na to, kto będzie miał płytszą recesję. (...) Z całą pewnością będziemy wśród tych państw Unii Europejskiej, które będą miały jedną z najpłytszych recesji. O ile Komisja Europejska planuje ją na poziomie mniej więcej 4,6 proc., dzisiaj mogę powiedzieć, że z danych, które do nas spływają dotyczących produkcji przemysłowej, wskaźników PMI, ale także konsumpcji, sprzedaży detalicznej i wszystkich innych parametrów makro i mikroekonomicznych, które analizujemy wynika, że spadek PKB w tym roku będzie może nawet płytszy niż 3,5 proc." - wyjaśnił na konferencji premier.

W nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej rząd założył, że w tym roku spadek polskiego PKB wyniesie 4,6 proc.

Spadek PKB może być słabszy - 3,1 proc.

"W kwietniu br. prognozowaliśmy 4 proc. spadku PKB w 2020, obecnie spodziewamy się 3,1 proc." - powiedział szef zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Sawulski, odnosząc się do zapowiedzi premiera, że spadek PKB w 2020 r. może być płytszy niż 3,5 proc.

"Przedstawiona przez premiera Mateusza Morawieckiego prognoza spadku PKB o 3,5 proc. w tym roku jest raczej konserwatywna na tle bieżących prognoz rynkowych. "O ile jeszcze kilka miesięcy temu wielu analityków przewidywało, że recesja w Polsce będzie głębsza niż 4 proc., o tyle w tej chwili mediana prognoz rynkowych wynosi ok -3,0 proc." - powiedział Sawulski.