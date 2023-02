Spadek wpływów z ropy i gazu zmusza Rosję do sprzedaży walut

Rosyjskie ministerstwo finansów przekazało, że od 7 lutego do 6 marca tego roku będzie codziennie sprzedawać obce waluty o wartości około 127 milionów dolarów. Głównym celem jest zwiększenie wpływów do budżetu państwa.

Rosyjskie ministerstwo finansów oznajmiło 3 lutego, że od 7 lutego do 6 marca tego roku codziennie będzie sprzedawać obce waluty o wartości około 9 miliardów rubli czyli 126,6 milionów dolarów. Stanowi to trzykrotnie wyższy dzienny wolumen obrotów w stosunku do stycznia 2023 roku.

Rosja, po kilkumiesięcznej przerwie, wznowiła interwencje na rynku walutowym opierając jednak transakcje i rozliczenia na juanie. Zgodnie z dekretem podpisanym przez prezydenta Władimira Putina obowiązuje zakaz dokonywania oficjalnych przelewów w euro i dolarze amerykańskim. Dlatego konieczne jest stosowanie alternatywnych przeliczeń na walutę chińską.

- Łączna oferta różnych walut, która zostanie zaoferowana do sprzedaży w ciągu najbliższego miesiąca wyniesie 160 miliardów rubli - czytamy w komunikacie resortu finansów.

Rosja zakończyła tak zwane operacje stabilizacyjne otwartego rynku w marcu 2022 roku po nałożeniu na ten kraj sankcji na sektor bankowy i wykluczeniu z systemu SWIFT. Dodatkowo zamrożone zostały rezerwy finansowe państwa oraz inne aktywa zgromadzone na zagranicznych kontach. Szacuje się, że w bankach europejskich, amerykańskich, japońskich i innych zablokowane są środki o wartości przekraczającej 300 miliardów dolarów.

Chociaż od depozytów, obligacji skarbowych i korporacyjnych naliczane są odsetki to nie trafiają one do Rosji tylko na specjalnie utworzone w tym celu konta. Zostaną oddane do dyspozycji właściciela po zniesieniu nałożonych sankcji.

Rząd rosyjski zdecydował się na interwencyjną sprzedaż dewiz w celu stworzenia rezerwy budżetowej związanej z wydatkami na prowadzenie wojny oraz odczuwalnym spadkiem dochodów z eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego. W samym styczniu, w stosunku do przyjętych wcześniej planów, wpływy ze sprzedaży węglowodorów były o 740 milionów dolarów.

