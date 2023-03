Spadki na amerykańskich giełdach. Rynki obawiają się o system bankowy

Notowania na amerykańskich giełdach zanotowały głównie spadki. Rynki obawiają się o zagrożenia dla systemu bankowego po upadku banków SVB, Signature i Silvergate Capital i kłopotów szwajcarskiego Credit Suisse. Rentowności obligacji mocno spadają.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,87 proc. i wyniósł 31.874,57 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,7 proc. i wyniósł 3.891,93 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,05 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.434,05 pkt.

Akcje największych banków w USA były na minusach. JPMorgan stracił 5 proc., Wells Fargo 3 proc., Citigroup 5,5 proc., a Goldman Sachs 3 proc. Akcje firm technologicznych zyskały - Netflix i Alphabet wzrosły po ok. 3 proc.

W dół poszły akcje spółek paliwowych - Halliburton stracił 11 proc., a Marathon Oil 10 proc.

Inwestorzy oceniają ryzyka dla globalnego systemu bankowego z powodu upadku amerykańskich banków SVB, Signature i Silvergate Capital oraz wstrząsów na rynkach, do jakich doprowadziły te wydarzenia. W Europie Credit Suisse zniżkował o 23 proc. do nowego rekordowo niskiego poziomu po tym, jak jego główny akcjonariusz wykluczył udzielenie dalszej pomocy szwajcarskiemu pożyczkodawcy, a koszt ubezpieczenia obligacji przed niewypłacalnością w najbliższym czasie zbliżył się do poziomu, który zazwyczaj sygnalizuje poważne obawy inwestorów. Handel akcjami banku był wielokrotnie wstrzymywany przez operatora giełdy.

Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podał, że Credit Suisse jest obecnie dobrze skapitalizowany i że bank centralny zapewni dodatkową płynność, jeśli będzie to konieczne.

W oświadczeniu szwajcarskiego Urzędu Nadzoru Rynku Finansowego i SNB stwierdzono, że Credit Suisse "spełnia wymogi kapitałowe i płynnościowe nałożone na banki o znaczeniu systemowym" i że bank centralny wkroczy, jeśli sytuacja ulegnie zmianie.

Organy nadzoru stwierdziły również, że upadek dwóch amerykańskich banków regionalnych w zeszłym tygodniu nie stanowi "bezpośredniego ryzyka zarażenia" dla banków szwajcarskich.

Akcje firm technologicznych zyskały - Netflix i Alphabet wzrosły po ok. 3 proc.

PPI w USA w lutym wzrósł o 4,6 proc. w ujęciu rdr, a mdm spadł o 0,1 proc. Oczekiwano +5,4 proc. rdr i +0,3 proc. mdm.

Bazowy PPI, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, pozostał bez zmian mdm i wzrósł o 4,4 proc. rdr. Oczekiwano +0,4 proc. mdm i +5,2 proc. rdr.

