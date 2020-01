Spadki na GPW. Najmocniej w dół Bank Pekao

W środę na warszawskim parkiecie dominowały zniżki głównych indeksów. W gronie blue chipów najsilniej poszły w dół Bank Pekao, CD Projekt i PKO BP.

Na środowym zamknięciu notowań WIG20 stracił 0,8 proc. do 2.105,08 pkt., WIG zniżkował 0,8 proc. do 58.671,25 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,0 proc. do 4.033,25 pkt., a sWIG80, jako jedyny, minimalnie wzrósł 0,4 proc. do 12.538,36 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.023 mln zł, z czego 828 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Niemiecki DAX spadł 0,28 proc., a S&P500 zwyżkował 0,30 proc. o godz. 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: Bank Pekao - o 2,0 proc., CD Projekt - o 1,84 proc., PKO BP - o 1,5 proc. i PZU - o 1,2 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Dino Polska - o 2,0 proc., Play - o 0,6 proc. i CCC - o 0,5 proc.

Po publikacji wyników Biedronki kurs Dino Polska wzrósł.

W czwartym kwartale sprzedaż Biedronki, podmiotu zależnego od Jeronimo Martins, wyniosła 3,38 mld euro, co oznacza wzrost rdr o 10,6 proc.

"W przypadku Dino, które odnosi swoją wartość koszyka do cen widocznych w Biedronce, myślę, że niższa inflacja koszyka kdk w Biedronce, nie powinna istotnie wpłynąć na raportowaną przez Dino sprzedaż. Poza tym konsument jest wciąż mocny i nie mam obaw o wyniki Dino w czwartym kwartale" - powiedział analityk Ipopema Securities Krzysztof Kawa.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje BNP.PL - spadek o 8,6 proc. i Mabionu - o 6,9 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Elektrobudowy - wzrost o 8,7 proc., Oponeo. pl - o 6,7 proc., Wieltonu - o 6,4 proc. i InterCars - o 5,1 proc.