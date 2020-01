Spadki na GPW. Najmocniej w dół PKN Orlen

W czwartek na warszawskim parkiecie główne indeksy poszły w dół. W gronie blue chipów najsilniej zniżkowały: PKN Orlen, Lotos i JSW.

W czwartek rano PKN Orlen poinformował, że skorygowana EBITDA LIFO w czwartym kwartale 2019 roku wyniosła 1,5 mld zł.

Była ona o 15 proc. niższa od konsensusu - analitycy oczekiwali, że wyniesie 1,77 mld zł.

Cena CCC wzrosła najsilniej w perspektywie jednosesyjnej od 2 kwietnia 2019 roku.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,9 proc. do 2.079,98 pkt., WIG zniżkował 0,8 proc. do 56.923,36 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,4 proc. do 4.000,40 pkt., a sWIG80 spadł 0,3 proc. do 12.608,21 pkt.



Obroty na GPW wyniosły 903 mln zł, z czego 774 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panował zróżnicowany obraz - silne spadki miały miejsce w Czechach (-2,1 proc.) i Rosji (-1,7 proc.), zaś minimalne wzrosty wystąpiły na rynku węgierskim i tureckim.

DAX spadł 1,56 proc., a S&P500 zniżkował 0,63 proc. o godz. 17.15.

Wśród spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: PKN Orlen - o 4,1 proc., Lotos - o 3,9 proc. i JSW - o 3,7 proc.

Kurs PKN Orlen był najniżej od listopada 2016 roku.

Podczas czwartkowej telekonferencji przedstawiciele PKN Orlen poinformowali, że spółka do końca roku przedstawi aktualizację strategii rozwoju, która będzie zawierać politykę dywidendową. Dodali, że spółka chce regularnie wypłacać dywidendę i chciałaby wypłacić dywidendę za 2019 r. pomimo planowanych inwestycji i akwizycji.

Członek zarządu PKN Orlen Patrycja Klarecka powiedziała w czwartek, że spółka nie zakłada obecnie podniesienia ceny w wezwaniu do sprzedaży akcji Energi.

W trakcie notowań PKN Orlen poinformował w komunikacie, że rada nadzorcza spółki powołała Jana Szewczaka na członka zarządu ds. finansowych oraz Adama Buraka na członka zarządu odpowiedzialnego za obszar komunikacji i marketingu.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: CCC - o 12,2 proc., mBank - o 1,4 proc. i LPP - o 0,4 proc.

Prezes zarządu CCC Marcin Czyczerski poinformował, że Grupa CCC zakłada w 2020 r. poprawę marży brutto i wzrost sprzedaży o ponad 20 proc. - poprawa wyników będzie widoczna na pewno w drugim półroczu, ale pierwsze efekty zmiany oferty produktowej będą wcześniej. Dodał, że założone w nowej strategii cele finansowe zakładają pewną konserwatywność.

W opublikowanej w środę strategii na lata 2020-2022 Grupa CCC zakłada zmniejszenie wydatków inwestycyjnych oraz redukcję zadłużenia. Planuje wzrost przychodów do 8,5-9 mld zł, chce też zwiększyć rentowność operacyjną do 8,5-9,5 proc. Strategia przewiduje również wzrost udziału sprzedaży internetowej do 35-40 proc. przychodów grupy z 24 proc. w 2019 roku.

"Przedstawione w strategii cele są bardzo ambitne, ale sprowadzają się do tego, by wrócić do rentowności sprzed lat. Rynek się jednak mocno zmienił, zobaczymy, czy wprowadzane zmiany w spółce będą z tym współgrać" - powiedział Łukasz Wachełko, analityk Wood&Co.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Work Service - spadek o 10,7 proc., Kogeneracji - o 4,7 proc. i Bogdanki - o 4,5 proc. Zniżkował również kurs Forte - o 2,8 proc.

Work Service poinformował w czwartek, że zawarte w lutym 2019 r. układy ratalne z ZUS uległy rozwiązaniu, ale spółka rozważa zawarcie nowych - uregulowanie zaległych zobowiązań ma być priorytetem dla inwestora potencjalnie zainteresowanego nabyciem akcji spółki.

Ponadto, spółka poinformowała, że wystąpiła z wnioskiem do ZUS o rozłożenie na raty zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zawarcie nowych układów ratalnych obejmujących wszystkie wymagalne zobowiązania względem ZUS w łącznej wysokości odpowiednio 57.149.831 zł w przypadku Work Service oraz, 9.463.993 zł w przypadku podmiotu zależnego emitenta - Industry Personnel Service.

W czwartek agencja Bloomberg podała, że analityk DM mBanku Jakub Szkopek obniżył rekomendację dla akcji Forte do "niedoważaj" z "neutralnie".

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Mercator Medical - wzrost o 28,8 proc., Rafako - o 11,0 proc. i Polimeksu - o 8,2 proc.

Czwartą sesję z rzędu Mercator Medical wzrósł w dwucyfrowym tempie - obroty drugą sesję z rzędu ustanowiły rekord historyczny (ok. 25 mln zł). W ciągu czterech dni kapitalizacja rynkowa spółki zwiększyła się o ok. 103 proc.

Przed zakończeniem czwartkowej sesji Polimex poinformował, że jako członek konsorcjum, w skład którego wchodzą - poza spółką - dwa podmioty grupy General Electric, zawarł umowę na budowę w formule "pod klucz" dwóch bloków gazowo-parowych w ZE Dolna Odra - wartość wynagrodzenia za wykonanie zadania, przypadającego na Polimex wynosi ok. 1,515 mld zł.