Spadki na nowojorskich giełdach po zmiennej sesji

Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się spadkami głównych indeksów pomimo solidnych wzrostów w ciągu dnia. Inwestorzy analizują najnowsze dane makro z USA - wzrost PKB w czwartym kwartale okazał się lepszy od oczekiwań.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,02 proc. do 34 160,78 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,54 proc. i wyniósł 4326,51 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował 1,40 proc. i zamknął sesję na poziomie 13 352,78 pkt.

Wszystkie główne indeksy od początku roku znajdują się na dużych minusach, a Nasdaq od listopadowego historycznego szczytu jest już 15 proc. niżej.

Akcje McDonald's zniżkowały o 0,5 proc. Zysk na akcję spółki w czwartym kwartale wyniósł 2,23 USD, a rynek oczekiwał 2,34 USD.

Notowania Tesli szły w doł o 10 proc., mimo że skorygowany zysk na akcję producenta samochodów elektrycznych wyniósł w czwartym kwartale 2,52 USD, podczas gdy rynek spodziewał się, że sięgnie on 2,36 USD.

Netflix rósł o 8 proc. po informacji, że Bill Ackman zakupił 3,1 mln akcji spółki.

Notowania Comcast rosły o 0,1 proc. Zysk na akcję spółki wyniósł 77 centów, a rynek oczekiwał 73 centy.

Akcje Robinhood spadły 6 proc. w oczekiwaniu na publikację wyników kwartalnych.

Intel szedł w dół o 8 proc. - zysk spółki za czwarty kwartał spadł rdr.

Blackstone szedł w górę o 7,5 proc. - zysk na akcję wyniósł 1,71 USD. Rynek oczekiwał 1,37 USD.

Produkt Krajowy Brutto USA w czwartym kwartale wzrósł o 6,9 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału - podał Departament Handlu w pierwszym wyliczeniu. Oczekiwano +5,5 proc.

"Raport PKB za IV kwartał był miłą niespodzianką wobec ostatnich słabych danych ekonomicznych" - powiedział Mike Reynolds, wiceprezes ds. strategii inwestycyjnej w Glenmede.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 260 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 260 tys. wobec 290 tys. poprzednio - po korekcie z 286 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,675 mln w tygodniu, który skończył się 15 stycznia. Analitycy oczekiwali 1,65 mln wobec notowanych poprzednio 1,624 mln, po korekcie z 1,635 mln.

Prezes Fed Jerome Powell powiedział po środowym posiedzeniu, że Rezerwa Federalna myśli o podwyżce stóp procentowych w USA w marcu, jeżeli będą do tego odpowiednie warunki. Dodał, że gospodarka USA wkrótce nieco zwolni, ale zaraz po tym powinna pokazać szybko swoją siłę.

Powell wskazał, że bankierzy z Fed nie podjęli jeszcze decyzji co do szczegółów redukcji sumy bilansowej w USA, ale zaznaczył, że redukcja ta będzie przeprowadzona szybciej i wcześniej niż poprzednio.

"Chociaż posiedzenie dało pewną jasność co do tego, w jaki sposób Fed rozpocznie proces redukcji akomodacji w polityce monetarnej, to zabrakło jednak niezbędnych wskazówek dotyczących czasu i skali zmiany polityki. Komunikatem istotnym dla rynku było to, że marcowa podwyżka jest pewna, ale ponieważ przewodniczący Powell nie podjął żadnych zobowiązań czasowych, drzwi są nieco otwarte dla wolniejszych ruchów Fed" - powiedział Charlie Ripley, starszy strateg inwestycyjny w Allianz Investment Management.

"Jeśli szybko zaostrza się warunki finansowe, jak widać to w tej chwili, to jest ryzyko bardzo szybkiego schłodzenia gospodarki. Warunki finansowe już są zaostrzane prawdopodobnie zbyt szybko, aby rynki aktywów mogły się do tego dostosować" - ostrzegł z kolei Sean Darby, globalny strateg ds. rynków akcji w Jefferies.

