Spadki na Wall Street

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się znacznymi spadkami głównych indeksów. Inwestorzy analizują grudniowy odczyt PPI w USA, który okazał się niższy od oczekiwań. Liderami zniżek były spółki technologiczne.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,49 proc., do 36.113,62 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 1,42 proc. i wyniósł 4.659,03 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował 2,51 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.806,81 pkt. Indeks przerwał serię trzech wzrostowych dni z rzędu.

"Giełdy otrząsnęły się z szoku związanego z historycznie wysoką inflacją, taki odczyt był powszechnie oczekiwany i nie był wielkim wydarzeniem" - powiedział Ryan Detrick z LPL Financial.

"Sezon wyników wkrótce się rozpocznie i biorąc pod uwagę, jak silny był wzrost gospodarczy w czwartym kwartale, spodziewamy się kolejnych dowodów na utrzymujące się solidne zyski firmy, które pomogą złagodzić obawy związane z zacieśnianiem polityki przez Fed i inflacją" - powiedział Jim Paulsen, główny strateg inwestycyjny w Leuthold Group.

Rynki szacują ponad 70 proc. szans na podwyżkę stóp procentowych do 25 pb podczas posiedzenia Fedu w marcu i co najmniej dwie kolejne podwyżki do końca roku. CPI w USA w grudniu wzrósł o 0,5 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrósł o 7 proc. Oczekiwano +0,4 proc. mdm i +7 proc. rdr. Inflacja w USA rdr jest najwyższa od 40 lat.

W piątek rozpocznie się sezon wyników za IV kw. Swoje raporty kwartalne opublikują m.in. JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup.

Analitycy szacują stopę wzrostu zysków na poziomie 22,4 proc. dla indeksu S&P 500 w czwartym kwartale, co według FactSet byłoby czwartym z rzędu kwartałem ze wzrostem zysków powyżej 20 proc.

Podczas czwartkowej sesji liderami spadków były największe spółki technologiczne. W dół szły m.in. notowania Amazonu i Microsoftu. Akcje Snap spadły około 8 proc., a Virgin Galactic zniżkował prawie 18 proc. po zapowiedzi emisji długu.

Producent samochodów elektrycznych Tesla stracił na wartości ponad 5 proc.

Akcje Delta Air Lines rosły o 4 proc. Firma odnotowała wyższy od oczekiwań wzrost kwartalnych zysków i przychodów oraz potwierdziła prognozy na cały rok.

Boeing szedł w górę o 3 proc. po doniesieniach Bloomberg News, że 737 Max firmy może wznowić loty w Chinach już w tym miesiącu.

Akcje firmy KB Home rosły o 13,5 proc. po zaraportowaniu lepszych od oczekiwań kwartalnych zysków.

Match Group rósł o 1,5 proc. po tym, jak Goldman Sachs podniósł rekomendację dla akcji firmy do "kupuj" z "neutralnie".

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w grudniu wzrosły o 0,2 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 9,7 proc. Oczekiwano 0,4 proc. i 9,8 proc. odpowiednio.

Po wyłączeniu cen żywności i energii, indeks PPI wzrósł o 0,4 proc. mdm, a rdr wzrósł o 8,3 proc. Spodziewano się 0,5 proc. i 8 proc.

"Inflacja jest wysoka, a dane z pewnością nie są dobre, ale takich też oczekiwano. Dlatego rynek tak naprawdę się nie martwi i nie dochodzi do wyprzedaży" - powiedział Joe Saluzzi, współkierownik ds. handlu w Themis Trading.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 230 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 200 tys. wobec 207 tys. poprzednio.

