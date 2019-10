Spadki na Wall Street po opublikowaniu wyników sprzedaży detalicznej

Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się lekkimi spadkami po gorszych od oczekiwań wynikach sprzedaży detalicznej w USA za wrzesień. W centrum uwagi inwestorów znajdują się ostateczne rezultaty negocjacji handlowych na linii USA-Chiny.

"Wyrażamy poważne niezadowolenie i sprzeciw wobec uporu amerykańskiej Izby Reprezentantów w dążeniu do przyjęcia tak zwanego Hong Kong Human Rights and Democracy Act" - oświadczył Geng Shuang, rzecznik chińskiego MSZ."Jeśli amerykańska ustawa stanie się prawem, zaszkodzi nie tylko interesom Chin, ale również relacjom chińsko-amerykańskim, a także interesom samych USA. Wobec takiej błędnej decyzji strony amerykańskiej, strona chińska z pewnością podejmie działania odwetowe" - dodał.Formalne wycofanie kontrowersyjnego projektu nowelizacji prawa ekstradycyjnego w Hongkongu zostało przesunięte na 23 października - potwierdził w środę przewodniczący parlamentu Andrew Leung, cytowany przez dziennik "South China Morning Post".Szefowa władz Hongkongu Carrie Lam nie zdołała w środę wygłosić w parlamencie sprawozdania na temat planu polityki na przyszły rok, ponieważ przeszkadzali jej w tym posłowie opozycji demokratycznej, wyrażający poparcie dla trwających w regionie protestów.Biały Dom ostrzega chińskie firmy żeglugowe przed wyłączeniem transponderów radarowych swoich statków w celu ukrycia irańskich dostaw ropy naftowej z naruszeniem sankcji USA - powiedzieli Reutersowi dwaj urzędnicy administracji USA.Agencja Bloomberga podała we wtorek, że Chiny będą miały kłopot, by kupować rocznie amerykańskie produkty rolne o wartości ok. 50 mld USD, jeśli nie zniosą odwetowych ceł na amerykańskie produkty, a tu by oczekiwano wzajemnych działań ze strony prezydenta Donalda Trumpa.