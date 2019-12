Spadki na warszawskiej giełdzie. Najwięcej straciła PGE

W poniedziałek na warszawskim parkiecie GPW większość głównych indeksów poszła w dół, choć na półmetku sesji dominowały wzrosty. W gronie blue chipów najsilniej zniżkowały: PGE, KGHM i Cyfrowy Polsat.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,1 proc. do 2.150,09 pkt., WIG zniżkował 0,1 proc. do 57.832,88 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,2 proc. do 3.908,20 pkt., a sWIG80, jako jedyny, wzrósł o 0,5 proc. do 12.044,34 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 425 mln zł, z czego 326 mln zł przypadło na spółki z WIG20. WIG-energia zakończył sesję 0,3 proc. spadkiem.

Indeks WIG-banki zniżkował o 0,2 proc. Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) Mirosław Panek powiedział, że składki banków na BFG w 2020 r. mogą wzrosnąć o 12 proc. do około 3.131 mln zł - ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w lutym 2020 roku.

Podczas poniedziałkowych notowań na rynek napłynęła informacja, że prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dwóm tzw. sprzedawcom z urzędu - Enea i Energa Obrót - łączne rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe odpowiednio o: 12,2 i 11,3 proc.

Z komunikatu URE wynika, że na bazie zatwierdzonych taryf rachunki za energię w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe o ok. 9 zł miesięcznie.

WIG20 po rozpoczęciu notowań nieco powyżej piątkowego zamknięcia wszedł w krótkotrwały trend spadkowy, by ok. godz. 10.00 osiągnąć tymczasowe minimum, a następnie doszło do kilkupunktowego odreagowania. Od godz. 15.30 indeks zaczął się osuwać, naśladując słabe otwarcie w Stanach Zjednoczonych.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panował zróżnicowany obraz - wzrosty miały miejsce w Turcji, gdzie BIST100 zyskał 0,9 proc., spadki - w Czechach i Rosji.

DAX spadł o 0,66 proc. (dane z godz. 14.00, gdyż sesja była skrócona), a S&P500 zniżkował 0,51 proc. - o godz. 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: PGE - o 0,8 proc., KGHM - o 0,8 proc. i Cyfrowy Polsat - o 0,7 proc. Zniżkowały również kursy PGNiG - o 0,1 proc. i PKN Orlen - o 0,1 proc.

Podczas poniedziałkowych notowań na rynku pojawiła się informacja z ministerstwa finansów, dotycząca podatku od wydobycia niektórych kopalin - wiceminister finansów Jan Sarnowski powiedział PAP Biznes, że resort nie planuje na razie zmian w zakresie podatku (co dotyczy m. in. giełdowego KGHM).

Minister dodał, że po tym, gdy od 1 lipca 2019 roku doszło do obniżenia o 15 proc. podatku w zakresie miedzi i srebra, należy zbadać wpływ tego posunięcia na branżę.

PGNiG poinformował, że Elektrociepłownia Stalowa Wola złożyła w poniedziałek wezwanie do arbitrażu o zapłatę przez Abener Energia blisko 180 mln zł w związku z nienależytym wykonaniem kontraktu na budowę bloku gazowo-parowego o mocy 449 MWe w Stalowej Woli.

W trakcie poniedziałkowej sesji PKN Orlen podał, że Koleje Litewskie na mocy porozumienia z Orlen Lietuva odbudowały 19 km odcinek torów z Możejek do Renge - rafineria w Możejkach odzyskała tym samym najkrótsze połączenie kolejowe z Łotwą, które zostało zdemontowane w 2008 roku.

Wśród spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: JSW - o 3,8 proc., Lotos - o 1,5 proc. i Play - o 1,5 proc. W górę poszedł także kurs Santander Bank Polska - o 0,9 proc.

W trakcie sesji na rynku pojawiła się informacja, że Nationale-Nederlanden OFE zwiększył udział w akcjonariacie Santander Bank Polska i posiada akcje dające 5,02 proc. głosów na walnym zgromadzeniu banku.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Elektrobudowy - spadek o 9,8 proc., Netii - o 3,9 proc. i Echo Investment - o 3,7 proc. Zniżkował także kurs Medicalghoritmics - o 1,0 proc.

Medicalghoritmics poinformował w poniedziałek, że otrzymał od Aegon OFE zawiadomienie, iż fundusz zmniejszył zaangażowanie w spółce poniżej 5 proc. i posiada akcje stanowiące 4,64 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Compu - wzrost o 11,5 proc., Groclinu - o 6,5 proc. i CP Group - o 5,1 proc. Zwyżkował też kurs Bogdanki - o 2,8 proc.

Bogdanka podała w trakcie sesji, że otrzymała koncesję na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Lubelskie Zagłębie Węglowe - obszar K-6 i K-7" w obszarze górniczym "Cyców" - koncesja obejmuje zasoby operatywne szacowane na poziomie ok. 66 mln ton węgla.