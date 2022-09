Spadki przypieczętowały słaby tydzień na giełdzie

Piątkowa (16 września) spadkowa sesja na warszawskim parkiecie była przypieczętowaniem słabego tygodnia, na który kluczowy wpływ miały wtorkowe dane o amerykańskim CPI - powiedział analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas.

WIG20 zakończył sesję spadkiem o 2,46 proc. do 1.501,91 pkt., a WIG zniżkował o 2,42 proc. do 49.350,07 pkt. Zniżkowały również indeksy małych i średnich spółek, sWIG80 o 0,49 proc. do pkt., a najmocniej stracił mWIG40, o 3,44 proc. do 3.775,03 pkt. Obroty na szerokim rynku były duże i wyniosły 2,179 mld zł, z tego 1,9 mld przypadło na spółki z WIG20.

W ujęciu sektorowym zyskały tylko 2 z 15 indeksów. Wzrosły WIG-Leki oraz WIG-Nieruchomości. Najmocniej zaś zniżkowały WIG-Banki, WIG-Media oraz WIG-Motoryzacja. W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów relatywnie najmocniejszy był sWIG80, a najsłabiej zachował się mWIG40.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG.GAMES5 oraz WIG-Spożywczy, a najsłabsze były WIG-Energia oraz WIG-Motoryzacja. Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje mBanku oraz Dino Polska, a najsłabsze w takim horyzoncie były walory PGE i JSW.

"Piątkowe notowania były przypieczętowaniem słabego tygodnia na warszawskim parkiecie, na który oddziaływała wtorkowa wyprzedaż na rynkach po słabszych od oczekiwań danych o amerykańskim CPI. W piątek największa zmienność przypadła na ostatnie godziny handlu, co było związane z wygasaniem kontraktów terminowych. Z tego też względu znacząco wzrosły obroty, które na szerokim rynku przekroczyły 2 mld zł" - powiedział Lukas Cinikas. Jak wskazał analityk WIG20 i mWIG40 znalazły w okolicach ważnych wsparć, których ewentualne pokonanie z technicznego punktu widzenia otworzyłoby drogę do dalszych spadków.

Analityk dodał, że najbardziej zawodziły duże i średnie spółki, a mWIG40 znalazł się w okolicach rocznych minimów z przełomu miesiąca.

"Indeks średnich spółek będzie w przyszłym tygodniu walczył w obronie tych minimów, gdyż perspektywa ich pokonania może otworzyć drogę do dołków z końca 2020 roku (okolice 3.200 pkt. - red.)" - powiedział Cinikas

Jak wskazał analityk BM BNP Paribas, w WIG20 zniżkowały wszystkie spółki, a słabo zachowywały się banki, które mocno ważą w indeksie.

"Otoczenie rynkowe nie było także sprzyjające, a sesja w USA rozpoczęła się od spadków i w tej fazie notowań nie widać żadnej siły popytowej" - dodał.

"Po zakończeniu piątkowej sesji, na WIG20 mamy zapas ok. 70 pkt. do wrześniowych minimów, co nie jest komfortową sytuacją. W przyszłym tygodniu głównym wydarzeniem będzie środowe posiedzenie Fed, które zaważy na rynkowych nastrojach. Rynek oczekuje podwyżki o 75 pb., choć nie jest wykluczone podniesienia kosztu pieniądza o 100 pb. Aby na WIG20 pojawiły się sygnały kontynuacji rozpoczętego w ubiegłbym tygodniu odbicia musiałby zostać pokonany lokalny szczyt na 1.570 pkt. Z drugiej strony spadek poniżej 1.431 pkt., gdzie znajduje się wrześniowe minimum, otworzyłby drogę do pogłębienia spadków w kierunku covidowych minimów z 2020 roku" - podsumował.

Największe obroty na rynku zanotowały CD Projekt (249 mln zł), Dino Polska (235 mln zł) oraz PKN Orlen (189 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały negatywne nastroje. W tym okresie DAX spadał o 1,3 proc., francuski CAC 40 zniżkował o 0,8 proc., a brytyjski FTSE 250 szedł w dół o 0,35 proc.

Spadały również indeksy giełd amerykańskich: Nasdaq100 o 1,45 proc., S&P500 o 1,2 proc., a DJI o 0,8 proc.

W ujęciu sektorowym zyskały tylko 2 z 15 indeksów. Wzrosły WIG-Leki (0,39 proc.)oraz WIG-Nieruchomości (0,35 proc.). Najmocniej zaś zniżkowały WIG-Banki (- 4,08 proc.), WIG-Media (-3,7 proc.) oraz WIG-Motoryzacja (-3,58 proc.).

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów relatywnie najmocniejszy był sWIG80, który spadł o 1,33 proc., a najsłabiej zachował się mWIG40, który stracił 5,46 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG.GAMES5 (-0,05 proc.) oraz WIG-Spożywczy (-0,74 proc.), a najsłabsze były WIG-Energia (-8,11 proc.) oraz WIG-Motoryzacja (-5,97 proc.).

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje mBanku (+2,35 proc.) oraz Dino Polska(+1,5 proc.), a najsłabsze w takim horyzoncie były walory PGE(-12,7 proc.) i JSW (-7,82 proc.).

W piątek w WIG20 najmocniej spadły akcje Santander Bank Polska (-4,99 proc.) oraz CCC (-4,94 proc.).

Przez całą sesję w WIG20 słaby był sektor bankowy, którego wszyscy przedstawiciele zniżkowali mocniej od rynku. Oprócz ww. Santander BP, kurs Pekao spadł o 3,94 proc., PKO BP o 3,82 proc., a kurs mBanku poszedł w dół o 2,93 proc.

W pierwszych godzinach sesji zwyżkował kurs PGE, jednak zakończył ją spadkiem o 2,32 proc. do 6,66 zł. Spółka poinformowała, iż przyspieszyła przygotowania do uruchomienia postępowania zakupowego na zaprojektowanie i dostawę bateryjnego magazynu energii elektrycznej przy elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec o mocy nie mniejszej niż 200 MW i pojemności ponad 820 MWh oraz budowę przyłącza do sieci 400 kV. Postępowanie ma zostać uruchomione jeszcze w tym roku.

Sporo w czasie sesji działo się na akcjach PKN Orlen, które do okolic godziny 12 pozostawały na niewielkich minusach jednak ok. 12.30 zaczęły dynamicznie zwyżkować, a ich kurs doszedł do okolic 57,70 zł.

W czasie sesji agencja Reuters poinformowała, powołując się na nieoficjalne informacje z źródeł w Berlinie i Warszawie, że PKN Orlen jest zainteresowany przejęciem pakietu kontrolnego w niemieckiej rafinerii PCK Schwedt. Biuro prasowe Orlenu poinformowało, że nie komentuje doniesień medialnych.

Po godzinie 13 kurs Orlenu ponownie zaczął zniżkować, a na rynek napłynęły informacje, że spółka podpisała z Energą, wchodzącą w skład grupy kapitałowej Orlenu, porozumienie dotyczące finansowania budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) w Gdańsku. Orlen pokryje w całości koszty inwestycji, ale przy założeniu, że nie będzie to więcej niż 2,5 mld zł.

Na zamknięciu piątkowej sesji kurs PKN Orlen wyniósł 56,58 zł i zamknął sesję na 0,42 proc. minusie, będąc relatywnie jedną z najmocniejszych spółek z WIG20.

W mWIG40 zwyżkowały akcje tylko dwóch spółek. O 0,77 w górę poszedł kurs DataWalk, a na 0,3 proc. plusie sesję zakończyła Enea.

Przez większość sesji na minusie notowana była Bogdanka, jednak zakończyła ją na poziomie odniesienia na 38,88 zł. Rada nadzorcza Bogdanki podjęła uchwałę w sprawie odwołania Artura Wasila ze składu zarządu. Obowiązki prezesa powierzono Arturowi Wasilewskiemu, zastępcy prezesa ds. ekonomiczno-finansowych.

Najmocniej w mWIG40 w dół poszedł Mabion (-8,18 proc.), a jego kurs zbliżył się do rocznych minimów z czerwca br.

Mocne spadki zanotowała także Polenergia (-7,77 proc.), a o niemal 6 proc. zniżkowały kursy ING BSK i WP Holding.

W sWIG80 najmocniejsze wzrosty zanotował Biomed Lublin (20,09 proc.), a zwyżce tej towarzyszyły bardzo duże, sięgające 38 mln zł obroty.

Na 2,65 proc. plusie na poziomie 17,45 zł zamknęło sesję IMC, dla którego analitycy Biura Maklerskiego Pekao, w raporcie z 16 września, podnieśli rekomendację do "kupuj" ze "sprzedaj", a cenę docelową podnieśli do 22,56 zł z 13,33 zł na akcję.

Niemal przez całą sesję zniżkowała Amica, jednak dzięki mocnej końcówce notowań zamknęła ją na 0,43 proc. plusie.

Amica miała w II kw. 7,2 mln zł straty netto wobec konsensusu na poziomie -0,6 mln zł. Przychody wyniosły 795,7 mln zł (konsensus 753,6 mln zł), a strata operacyjna 20 mln zł (konsensus 1,9 mln zł zysku).

Jak poinformował na telekonferencji członek zarządu ds. finansowych Michał Rakowski, grupa z powodu spadku popytu na AGD i wzrostu kosztów komponentów widzi ryzyko pogłębienia straty operacyjnej w III kwartale br. Dodał jednak, że IV kw. zapowiada się dla grupy nieco bardziej optymistycznie.

Na 2,42 proc. minusie sesję zakończył Synektik. Synektik Czech Republic podpisał z czeską spółką Nemocnice Jihlava umowę na dostawę systemu robotycznego da Vinci. Wartość netto umowy to 53,6 mln koron czeskich, co - według średniego kursu NBP - oznacza kwotę ok. 10,3 mln zł.

Najsłabiej w tym segmencie rynku zachowały się akcje PlayWay (-6,26 proc.) oraz Asseco BS (-5,03 proc.).

Na szerokim rynku najmocniej, o 25 proc. spadł kurs Coal Energy, który w pierwszej połowie bieżącego tygodnia zanotował bardzo mocne wzrosty (z 1,18 zł do czwartkowego szczytu na 4,35 zł).

Na 4 proc. minusie notowania zakończył Wittchen, którego grupa w drugim kwartale 2022 r. odnotowała ok. 11,1 mln zł zysku netto j.d. i 17,46 mln zł zysku EBIT. Prognozy analityków odnośnie zysku netto znajdowały się w przedziale 9,1-13,4 mln zł, a zysku EBIT 12,1-17 mln zł. Jak poinformowali przedstawiciele spółki, grupa podtrzymuje cel kontynuacji dwucyfrowej dynamiki sprzedaży w tym roku i zakłada poprawę marży operacyjnej. Wittchen nie widzi istotnego spadku popytu w trzecim kwartale, a w lipcu i sierpniu sprzedaż wzrosła łącznie o ponad 50 proc. rdr.

