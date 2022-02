Spadki wszystkich głównych indeksów. Na rynku trwa trend boczny

Czwartkowa sesja przyniosła spadki wszystkich głównych indeksów warszawskiego parkietu, a wydarzeniem dnia na rynkach bazowych była publikacja amerykańskiego CPI za styczeń 2022 roku. Zdaniem Konrada Ryczki z BM BOŚ, pomimo spadku naszych indeksów, na rynku obowiązuje trend boczny, a inwestorzy czekają na wykrystalizowanie się sytuacji na głównych parkietach.

W ujęciu sektorowym zyskało 5 z 14 indeksów. Najwięcej wzrosły WIG Górnictwo (4,01 proc.), WIG Nieruchomości (0,85 proc.) oraz WIG Chemia (0,21 proc.). Najmocniej straciły WIG Odzież (-2,17 proc.), WIG Paliwa (-1,44 proc.), WIG Energetyka (-1,3 proc.) i WIG Banki (-1,26 proc.).

Najwięcej urosły akcje KGHM - spółka była najmocniejszym składnikiem WIG20 podczas całej sesji. Drugą spółą z WIG20, której akcje zyskały na wartości było PGNiG. Najmocniej w WIG20 spadły akcje PKN Orlen. Zniżkował też kurs Lotosu.

Słabo zachowywały się kursy LPP i CCC. Zniżkowało Dino. Słabo zachowywały się także spółki z branży energetycznej - Tauron stracił 1,85 proc., a PGE spadło o 1,23 proc. W mWIG40 najbardziej zyskały akcje Develii, a najmocniej spadły akcje Banku Millennium oraz Polenergii.

"Informacją dnia była publikacja styczniowych danych o amerykańskim CPI, które to dane okazały się wyższe od oczekiwań inwestorów. Wyższa inflacja oznacza prawdopodobnie większe podwyżki stóp przez Fed i z tego względu rynki bazowe zareagowały na te dane nerwowo. Indeksy amerykańskie krótko po otwarciu tamtejszych giełd zaczęły szybko odrabiać straty i w tym okresie atmosfera na GPW nieco się poprawiła" - powiedział PAP Biznes analityk BM BOŚ Konrad Ryczko.

Według opublikowanych o 14.30 danych, ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w styczniu wzrosły o 0,6 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 7,5 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,5 proc. mdm i +7,3 proc. rdr. Inflacja w USA rdr jest najwyższa od 40 lat.

"Na naszym rynku, pomimo spadku głównych indeksów obowiązuje trend boczny, a inwestorzy czekają na rozwój wypadków na głównych parkietach. Wydaje się, że z tamtej strony należy oczekiwać impulsów co do dalszej koniunktury na warszawskim parkiecie" - podsumował analityk BM BOŚ.

WIG20 zakończył czwartkową sesję spadkiem o 1,02 proc. do 2.213,21 pkt., WIG zniżkował o 0,81 proc. do 67.939,86 pkt., a mWIG40 spadł o 0,57 proc. do 5.214,65 pkt. Minimalne, 0,06-proc. spadki do 19.808,28 pkt. zanotował mWIG80.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,02 mld zł, z tego 0,867 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały mieszane nastroje. W tym okresie DAX rósł o 0,42 proc., a francuski CAC 40 tracił 0,31 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał 0,28 proc.

Indeksy giełd amerykańskich, po wyraźnych spadkach z początku notowań odrabiały straty, jednak w dalszym ciągu pozostawały na minusach. Nasdaq100 spadał 0,74 proc., S&P500 zniżkował o 0,42 proc., a DJI był kwotowany na 0,27-proc. minusie.

W WIG20 na zamknięciu zyskały tylko dwie spółki. Najwięcej urosły akcje KGHM, które zamknęły sesję na 4,63-proc. plusie, przy największych na rynku obrotach sięgających 216 mln zł. KGHM był najmocniejszym składnikiem WIG20 podczas całej sesji.

Wokół poziomu 49 zł za akcję wahały się podczas całych notowań akcje JSW, kończąc czwartkowy handel na 48,8 zł, czyli dokładnie na poziomie środowego zamknięcia. Od minimum z grudnia 2021 roku kurs tych akcji urósł o ok. 50 proc. Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 1 lutego, podnieśli cenę docelową dla akcji JSW w horyzoncie 12 miesięcy do 55 zł z 28 zł wcześniej i podnieśli rekomendację do "kupuj" ze "sprzedaj".

Drugą spółą z WIG20, której akcje zyskały na wartości było PGNiG, a zwyżka sięgnęła 1,33 proc., jednak towarzyszyły jej małe obroty.

Najmocniej w WIG20 spadły akcje PKN Orlen, kończąc sesję na 2,78-proc. minusie. Kurs Lotosu zniżkował o 0,91 proc.

Słabo podczas czwartkowych notowań zachowywały się kursy LPP i CCC, które odnotowały spadki o odpowiednio 2,31 i 2,15 proc. Jak poinformował w komunikacie prasowym Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług, liczba wizyt w centrach handlowych w styczniu 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku spadła średnio o 54 proc.

O 1,97 proc. zniżkowało Dino, pogłębiając trwające od października 2021 spadki. Kurs tych akcji jest obecnie notowany na poziomach z lipca 2021.

Słabo zachowywały się także spółki z branży energetycznej, z których Tauron stracił 1,85 proc., a PGE spadło o 1,23 proc.

Indeks ciągnęły w dół również największe pod względem kapitalizacji spółki finansowe, z których najmocniej straciło PKO BP i PZU, a ich kursy spadły po ok. 1,7 proc.

W mWIG40 najbardziej zyskały akcje Develii (4,2 proc.) do 3,72 zł przy dużych, sięgających 7,1 mln zł obrotach. W czasie sesji, powołując się na list od akcjonariuszy, Develia poinformowała, iż Fundusze Aviva OFE Aviva Santander, MetLife OFE, Nationale-Nederlanden OFE, OFE PZU "Złota Jesień" uważają, że zarówno cena zaproponowana na początku w wezwaniu na akcje Develii (3,34 zł), jak i podwyższona nie odpowiada wartości godziwej i w związku z tym nie sprzedadzą akcji spółki w wezwaniu także po podniesieniu ceny do 3,9 zł za akcję.

Wśród liderów wzrostów z tego segmentu rynku były również AmRest (3,15 proc.), DataWalk (1,89 proc.) oraz Bank Handlowy (1,66 proc.), którego kurs znajduje się blisko 52-tygodniowych maksimów.

W mWIG40 najmocniej spadły akcje Banku Millennium (-4,46 proc.) oraz Polenergii (-4,17 proc.), która zyskiwała mocno od 2 lutego br.

Spośród spółek z sWIG80 liderem spadków od początku czwartkowych notowań było Forte, którego akcje zamknęły się na 4,73-proc. minusie, a ich kurs naruszył styczniowe minima. Po środowej sesji spółka poinformowała, iż Tanne, spółka zależna Fabryki Mebli Forte, nie wywiązała się z umowy dotacji celowej w wysokości 46,1 mln zł i grupa Forte zdecydowała o zawiązaniu rezerwy w ciężar kosztów 2021 roku na ewentualny zwrot dotacji wraz z odsetkami.

Wyraźnie stracił również TIM (-3,47 proc.) oraz MCI, którego kurs zbliża się do styczniowych minimów.

Liderem wzrostów w sWIG80 był Stalprodukt, którego akcje zyskały 3,08 proc. i kontynuują rozpoczęte w połowie stycznie zwyżki.

Po ok. 2,7 proc. urosły z kolei akcje Getin Noble Bank oraz Rafako. Zwyżka Getinu była największą wśród rodzimych banków z indeksu WIG Banki. Rafako zyskało z kolei drugą sesję z rzędu, po kilku dniach spadkowej korekty.

