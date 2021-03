Spadkom na warszawskiej giełdzie przewodziły energetyka, CCC i Allegro

Główne indeksy na GPW zniżkowały w środę po około 1 proc. WIG20 obronił wsparcie na poziomie 1.900 pkt., choć mocno w dół ciągnął go sektor energetyczny, a także CCC i Allegro.

WIG20 zakończył środowe notowania spadkiem o 1,23 proc. do 1.899,95 pkt. WIG zniżkował o 1,06 proc. do 57.082,30 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,82 proc. do 4.312,22 pkt., a sWIG80 stracił 0,76 proc. i wyniósł 18.308,56 pkt.

Obroty na GPW wyniosły nieco ponad 1,3 mld zł, z czego 1 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (266 mln zł) oraz CD Projektu i KGHM (po blisko 105 mln zł).

W ujęciu sektorowym na GPW zniżkowało 13 z 156 indeksów, w tym najmocniej leki - o 3 proc. i energetyka - o 2,6 proc. Po około 2 proc. zniżkowały telekomy, odzież, górnictwo, chemia, banki i spółki spożywcze.

"Za nami kolejna trudna sesja na krajowym parkiecie, ponownie znaleźliśmy się w gronie najsłabszych indeksów w Europie - gorzej wypadła tylko Dania. Warto zauważyć, że w ciągu dnia EUR/PLN był blisko 5-miesięcznego szczytu, w okolicy 4,635. WIG20 zamknął notowania tuż poniżej 1.900 pkt., najniżej od końca lutego. Testujemy lokalną strefę wsparcia 1.880-1.900 pkt. i oczywiście wyjście z niej dołem będzie negatywne dla rynku. Póki co, indeks nadal się broni" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

"Inwestorzy obserwują zamieszanie na wielu frontach. Rano podawano informacje o zaostrzeniu lockownu w Niemczech, a w ciągu dnia o luzowaniu. Niejednoznaczne są też doniesienia dotyczące szczepionki AstraZeneki. Widać, że Europie ciężko jest przyjąć jakąś linię czy strategię w zakresie przeciwdziałania pandemii. W najbliższym czasie ma się odbyć konferencja ministra zdrowia i krajowi inwestorzy zakładają ogłoszenie dalszych obostrzeń" - dodał.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w dół o 0,4 proc. W USA S&P 500 zwyżkował o 0,6 proc., a technologiczny Nasdaq tracił 0,3 proc.

Spadkom oparły się jedynie motoryzacja i paliwa - poszły w górę odpowiednio o: 0,7 i 0,9 proc.

Wśród krajowych blue chipów ponownie spadkom przewodziło JSW. Kurs spółki węglowej spadł o 8,2 proc. do 28,3 zł, po tym jak dzień wcześniej stracił 6,6 proc. Analityk zwrócił uwagę, że choć na akcjach JSW widać ostatnio większą zmienność, to przez niski udział spółki w indeksie, nie ma to większego przełożenia na WIG20.

Ryczko ocenił, że spadek notowań CCC o 4,6 proc. może być związany z oczekiwaniami inwestorów co do zaostrzenia ogólnokrajowego lockdownu.

Allegro poszło w dół o 4,1 proc. Tracąc czwartą sesję z rzędu zakończyło notowania na poziomie 54,5 zł, najniżej w historii. Jak wskazał Ryczko, niedawna sprzedaż akcji Allegro w ABB pogorszyło sentyment wobec spółki.

Ponadto, z nieoficjalnych informacji portalu wiadomoscihandlowe. pl wynika, że konkurencyjna dla Allegro platforma handlu internetowego AliExpress chce uruchomić 300 maszyn paczkowych w Warszawie. Do końca 2022 roku chce mieć ich 8 tys. w całej Polsce.

Ryczko zwrócił uwagę, że mocno traciły także spółki energetyczne. PGE spadło o 4 proc., a Tauron - o 3,5 proc. Przed sesją PGE podało wyniki za 2020 r., zysk netto j.d. wyniósł 110 mln zł. Analityk ocenił, że były one zgodne z wcześniejszymi szacunkami, jednak na sentymencie inwestorów mógł przeważyć temat aktywów węglowych.

Na konferencji wynikowej spółka PGE informowała, że liczy, iż Komisja Europejska podejmie działania, które doprowadzą ceny uprawnień do emisji CO2 do "naturalnych" poziomów. W przeciwnym razie polski sektor energetyki konwencjonalnej znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji. PGE może w 2021 r. zrobić odpisy aktualizujące wartość aktywów w energetyce konwencjonalnej w związku z wysokimi cenami CO2.

W indeksie po około 2,5 proc. zniżkowały także Santander i Pekao SA, które dzień wcześniej przewodziły wzrostom. Bank Pekao SA podał we wtorek po sesji, że porozumiał się z organizacjami związkowymi w sprawie zwolnień grupowych i szacuje wysokość całości kosztów związanych z rozwiązaniem umów o pracę i zmianą warunków zatrudnienia pracowników w ramach zwolnień grupowych na ok. 100-120 mln zł brutto.

Nad kreską znalazły się trzy spółki, w tym PZU - rosło o 1,1 proc. i PGNiG - o 3,8 proc.

Mercator Medical przerwał trwającą pięć sesji serię spadków. W środę na zamknięciu kurs zwyżkował o 1,5 proc., choć w pierwszej części dnia wzrosty sięgały nawet 5 proc.

Przy przeważających na rynku spadkach wzrostami wyróżniły się Kęty, które poszły w górę o 7 proc. do 549 zł, oraz Serinus Energy (wzrost o 26 proc. do 1,2 zł).

Serinus nie publikował żadnego raportu, z kolei Kęty na godzinę przed końcem notowań podały szacunki, że zysk netto grupy w pierwszym kwartale 2021 r. wyniesie ok. 118 mln zł, co oznacza wzrost o 42 proc. rdr.

Dugi dzień z rzędu drożały akcje Ten Square Games, tym razem o blisko 3 proc. We wtorek kurs zwyżkował o niemal 5 proc. po publikacji przez spółkę wyników finansowych za 2020 r.

W mWIG40 po około 5-6 proc. traciły banki Millennium, Alior i mBank, a także Kruk i Biomed-Lublin.

W dół o blisko 5 proc. poszedł Benefit Systems. Kurs zniżkował trzeci raz w tym tygodniu i jest najniżej od końca listopada 2020 r.

Spadkom w gronie małych firm przewodził Mabion - tracił na zamknięciu 7 proc.

