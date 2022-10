Spadkowy początek tygodnia na Wall Street, Nasaq najniżej od 2 lat

Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła dalszy ciąg spadków głównych indeksów. Nasdaq znalazł się na najniższym poziomie od dwóch lat za sprawą taniejących akcji producentów półprzewodników.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,32 proc. i wyniósł 29.202,88 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,75 proc. i wyniósł 3.612,39 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 1,04 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.542,10 pkt. Indeks jest na najniższym poziomie od dwóch lat.

Do pogorszenia się nastrojów przyczyniły się słowa prezesa JP Morgan Jamiego Dimona, który ocenia, że w 2023 roku amerykańska gospodarka prawdopodobnie wejdzie w fazę recesji i nie będzie to tylko łagodne spowolnienie, jak obecnie uważa duża część ekonomistów.

W czwartek w USA zostanie opublikowana informacja o inflacji we wrześniu. Analitycy prognozują rdr 8,1 proc. wobec 8,3 proc. w sierpniu

Inwestorzy oczekują na nowe dane z USA i minutes Fedu. W środę amerykańska Rezerwa Federalna opublikuje protokół z ostatniego posiedzenia. W czwartek w USA zostanie opublikowana informacja o inflacji we wrześniu. Analitycy prognozują rdr 8,1 proc. wobec 8,3 proc. w sierpniu.

Na rynkach wzrosły zakłady, że amerykańska Rezerwa Federalna w przyszłym miesiącu po raz czwarty z rzędu podwyższy stopy procentowe 75 pb. po tym, jak w ub. tygodniu podano mocne dane z amerykańskiego rynku pracy.

Inwestorzy analizują komentarze prezesa Fed z Nowego Jorku Johna Williamsa, który powiedział, że stopa procentowa Fed musi wzrosnąć do ok. 4,5 proc. z biegiem czasu, ale tempo i ostateczny szczyt kampanii zacieśniania polityki pieniężnej w USA będzie zależeć od tego, jak będzie sobie radzić amerykańska gospodarka.

Z kolei wiceprzewodniczący Fed Lael Brainard ocenia, że pojawiają się sygnały spowolnienia na amerykańskim rynku pracy, a ostatnie podwyżki stóp procentowych będą miały zwiększający się wpływ na rynek nieruchomości w nadchodzących miesiącach. Jego zdaniem, wpływ podwyżek stóp proc. będzie odczuwalny nie tylko w amerykańskiej, ale i w globalnej gospodarce.

"Na rynkach akcji prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z tendencją spadkową, ponieważ albo gospodarka i zyski przedsiębiorstw znacznie zwolnią, albo Fed będzie musiał podnieść stopy jeszcze wyżej i utrzymać je na wyższym poziomie przez dłuższy czas. Biorąc pod uwagę warunki, w jakich działamy, uważamy, że rozsądne jest rozpoczęcie przygotowań do recesji. Rozmowa o płytkiej recesji, która jest obowiązującą teraz narracją, wydaje nam się jednak niesamowicie podobna do narracji o przejściowości inflacji jest z zeszłego roku" - powiedział Chris Zaccarelli, dyrektor ds. inwestycji w Independent Advisor Alliance.

W tym tygodniu od największych banków w USA rozpocznie się sezon wyników za III kw. - w piątek swoje kwartalne sprawozdania finansowe opublikują JPMorgan, Morgan Stanley, Citi i Wells Fargo.

"Konsensus rynkowy wskazuje na wzrost EPS o 3 proc. rdr, wzrost sprzedaży o 13 proc. i spadku marży o 75 pb. do 11,8 proc. Wyłączając jednak sektor energii, oczekuje się, że EPS spadnie o 3 proc., a marże spadną o 132 pb. Oczekujemy mniej pozytywnych niespodzianek w III kw. w porównaniu z I poł. 2022 r. oraz negatywnych rewizji konsensusowych prognoz wyników na IV kw. i 2023 r." - napisano w raporcie Goldman Sachs.

Akcje producentów półprzewodników spadały po nowych ograniczeniach dostępu Chin do amerykańskiej technologii

AMD i Applied Materials znalazły się na minusach po ponad 1 proc., a Nvidia przeceniona została ponad 3 proc.

General Motors spadł o 4 proc. UBS obniżył rekomendację dla akcji spółki do "neutralnie" z "kupuj".

Ford zniżkował o 3 proc. po tym, jak UBS obniżył rekomendację dla akcji spółki do "sprzedaj" z "neutralnie".

Merck rósł o 3 proc. po tym, jak Guggenheim podniósł rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z "neutralnie".

W poniedziałek w USA jest świętowany Dzień Kolumba i nie ma obrotu na rynku obligacji.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 92,02 USD za baryłkę, po spadku o 0,6 proc., na grudzień futures na Brent zniżkują o 0,88 proc. do 97,15 USD/b.

